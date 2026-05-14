Στο Πεκίνο και ο Έλον Μασκ: Οι δύο λόγοι που η Κίνα βλέπει με «μισό μάτι» τον μεγιστάνα

Μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε στην Κίνα και όλος ο τεχνολογικός «συρφετός», με τον Έλον Μασκ να στέκεται δίπλα στον Αμερικανό Πρόεδρο, μετά από μια ταραχώδη χρονιά στις σχέσεις τους.

Τι γνώμη έχουν ωστόσο, οι Κινέζοι για τον τεχνολογικό μεγιστάνα; Στην Κίνα, ο Έλον Μασκ υπήρξε αντικείμενο αγάπης - και περιστασιακής απέχθειας.

Οι λόγοι της απέχθειας είναι δύο. Πρώτον, το αφεντικό της Tesla επικρίνεται από τις κινεζικές ρυθμιστικές αρχές και από τους πολίτες για καταγγελλόμενους αδέξιους χειρισμούς των παραπόνων των πελατών του.

Δεύτερον, η κυριαρχία της SpaceX και του συστήματος δορυφόρων που κατασκευάζεται από την SpaceX, του Starlink, έχει προκαλέσει την οργή του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

Έλον Μασκ: «Θέλω να πετύχω πολλά πράγματα στην Κίνα»

Ο Μασκ έδωσε το παρών στο Πεκίνο, ανάμεσα σε μια ομάδα περισσότερων από δώδεκα CEOs και κορυφαίων στελεχών που συνοδεύουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο για μια σύνοδο κορυφής με τον Σι Τζινπίνγκ, μαζί με τον επικεφαλής της Apple (AAPL.O), τον Τιμ Κουκ και την Nvidia (NVDA.O), τον Τζένσεν Χουάνγκ. Η αντιπροσωπεία αποτελείται κυρίως από στελέχη που επιδιώκουν να επιλύσουν προβλήματα με το Πεκίνο και ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο γνωρίζει τα σκαμπανεβάσματα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με την Κίνα.

Απαντώντας σε δημοσιογράφους καθώς έφευγε από εκδήλωση, μετά από μια τελετή υποδοχής όπου στάθηκε πίσω από το υπουργικό συμβούλιο του Τραμπ μαζί με 13 άλλους διευθύνοντες συμβούλους, ο Μασκ δήλωσε ότι θέλει να πετύχει «πολλά καλά πράγματα» στην Κίνα.

Πάντως, η τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης της Tesla εξακολουθεί να θεωρείται το βιομηχανικό πρότυπο στην Κίνα, σύμφωνα με τα λεγόμενα του ερευνητή ς κινεζικής τεχνολογίας στο Brookings Institution, Kyle Chan, επιβεβαιώνοντας έτσι τα περί «αγάπης και μίσους».