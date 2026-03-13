Στόχος της Μοσάντ, «τσακισμένος» για τον Τραμπ: Το παιχνίδι προπαγάνδας γύρω από την τύχη του Χαμενεΐ

Το πέπλο μυστηρίου γύρω από την τύχη του νέου Ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, καλά κρατεί. Η απουσία εικόνας και φωνής στο πολυαναμενόμενο διάγγελμά του άνοιξε τον ασκό του Αιόλου, τροφοδοτώντας μια σφοδρή μάχη προπαγάνδας.

Η Ουάσιγκτον και το Τελ Αβίβ εκμεταλλεύονται το κενό της πληροφόρησης για να αποδομήσουν την εικόνα του, την ώρα που η ιρανική ηγεσία επιχειρεί να δείξει ότι παραμένει όρθια.

Το «αόρατο» μήνυμα και οι εκτιμήσεις των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τον τόνο των αμερικανικών εκτιμήσεων, δηλώνοντας ανοιχτά πως ο Ιρανός ηγέτης είναι μεν ζωντανός, αλλά «βαριά τραυματισμένος». Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, κλιμάκωσε τη ρητορική, περιγράφοντας τον Χαμενεΐ ως φοβισμένο, αδύναμο και πιθανώς «παραμορφωμένο».

Το αφήγημα του Πενταγώνου θέλει σύσσωμη την ιρανική ηγεσία να βρίσκεται σε απόγνωση, να δειλιάζει και να κρύβεται «σαν τα ποντίκια».

Ισραηλινές απειλές και ψυχολογικός πόλεμος

Το Ισραήλ, από την πλευρά του, δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνειών ως προς τις προθέσεις του. Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ παραμένει βασικός στόχος, δηλώνοντας δεικτικά πως «δεν θα του έκανε ασφάλεια ζωής».

Στον ψυχολογικό πόλεμο μπήκε ενεργά και η Μοσάντ. Μέσω του επίσημου λογαριασμού της στην πλατφόρμα X (στα περσικά), οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες ειρωνεύτηκαν τις επιλογές της Τεχεράνης, χαρακτηρίζοντας τον νέο ηγέτη «μελλοθάνατο» που ουσιαστικά «έχει τελειώσει πριν καν ξεκινήσει».

Η εικόνα στους δρόμους διαψεύδει την απομόνωση

Παρά τη ρητορική περί ηγεσίας που κρύβεται, η πραγματικότητα στους δρόμους της ιρανικής πρωτεύουσας δείχνει κάτι διαφορετικό. Στις σημερινές μαζικές διαδηλώσεις στην Τεχεράνη, η κορυφή της κρατικής πυραμίδας έδωσε το «παρών» δίπλα στους πολίτες.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Αλί Λαριτζανί και ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Γκολάμ Χοσεΐν Μοχσένι Ετζέι περπάτησαν μαζί με το πλήθος.

Μάλιστα, η στάση του Ετζέι, ο οποίος αψήφησε την Ουάσιγκτον εν μέσω αμερικανικών βομβαρδισμών, ήταν ενδεικτική. Ανεξάρτητα από το αν οι Ιρανοί αξιωματούχοι φοβούνται για τη ζωή τους ή αν έχουν αποδεχτεί τη μοίρα του «μάρτυρα», η δημόσια εμφάνισή τους ακυρώνει το δυτικό αφήγημα περί μιας κυβέρνησης που έχει τραπεί σε φυγή.