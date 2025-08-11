Συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή που ο σεισμός πλήττει την Τουρκία: Καταστροφές και ένας νεκρός

Γκρεμισμένα κτίρια, έναν νεκρό και 29 τραυματίες άφησε πίσω του, σύμφωνα με τον μέχρι τώρα τραγικό απολογισμό ο σεισμός στην Τουρκία, ενώ τα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα συγκλονίζουν.

Συγκεκριμένα, τον γύρο των social media κάνουν βίντεο από τη στιγμή που ο σεισμός πλήττει τα δυτικά της χώρας, ενώ άλλα καταγράφουν το τι ακολούθησε λίγα μόλις δευτερόλεπτα μετά το χτύπημα του φονικού Εγκέλαδου.

«Ηλικιωμένος 81 ετών» απεβίωσε «λίγη ώρα αφού διασώθηκε» από τα συντρίμμια, εξήγησε σε δημοσιογράφους ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια, που μετέβη στην πόλη Ζέντερ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Video captures the initial moments of the 6.1 magnitude earthquake in Turkey.



Follow: https://t.co/7Dg3b41hTx pic.twitter.com/rPy030umBD — PressTV Extra (@PresstvExtra) August 10, 2025

Ο σεισμός, που σημειώθηκε στις 19:53 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), έγινε αισθητός σε αρκετές άλλες δυτικές πόλεις της χώρας, ανάμεσά τους στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη, ανέφερε η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD).

Καταγράφτηκαν τουλάχιστον είκοσι αισθητές μετασεισμικές δονήσεις, μεγέθους 3,5 ως 4,6 βαθμών, κατά την ίδια πηγή.

Στην περιοχή αναπτύχθηκαν 319 διασώστες και κέντρο άμεσης βοήθειας έλαβε 24 κλήσεις για ζημιές, πάντα σύμφωνα με το AFAD.

Σεισμός 5,8 βαθμών είχε προκαλέσει έναν θάνατο και εξήντα εννιά τραυματισμούς στη νοτιοδυτική Τουρκία τον Ιούνιο.

Η νοτιοδυτική Τουρκία προσπαθεί ακόμη να συνέλθει από τον φοβερό σεισμό του Φεβρουαρίου του 2023 που άφησε πίσω τουλάχιστον 53.000 νεκρούς και προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στην Αντάκια, την αρχαία Αντιόχεια.

Balıkesir'de deprem anı ve sonrası!



Balıkesir'in #Sındırgı ilçesinin kırsal Kızılgür Mahallesi'nde caminin minaresinin bir bölümü 6.1 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Vatandaşlar, depremin ardından caminin içerisini cep telefonuyla kayda aldı. Yıkılan minare, havadan dronla… pic.twitter.com/aMeosUWjdS — Vatan (@Vatan) August 11, 2025

Λέκκας: «Ο σεισμός στην Τουρκία προήλθε απο χιαστί ρήγματα»

Ο σεισμός στην Τουρκία προήλθε απο δευτερογενή ρήγματα και δεν θα πρέπει να εμπνέει ανησυχία, τονίζει ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας.

«Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ανησυχούμε από αυτόν τον σεισμό, καθώς έγινε σε δευτερεύοντα ρήγματα στον χώρο της Τουρκίας, παρά το γεγονός ότι έγινε αισθητός στη Λέσβο, την Αλεξανδρούπολη και τα Δωδεκάνησα», ξεκαθάρισε ο ίδιος, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ενημέρωση» του ΣΚΑΪ.

Ο κ. Λέκκας επισήμανε παράλληλα ότι «ο σεισμός δεν εκδηλώθηκε πάνω στο ρήγμα της Ανατολίας, δηλαδή το το ρήγμα που περνάει από την Κωνσταντινούπολη και τις άλλες περιοχές, ούτε σε καμία άλλη τεκτονική δομή που μπορεί να επηρεάσει τον ελληνικό χώρο».

«Ο σεισμός εκδηλώθηκε σε δευτερογενή ρήγματα, τα οποία είναι διάσπαρτα στον τουρκικό χώρο και έχουν διεύθυνση βορειοανατολική και βορειοδυτική, δηλαδή "χιαστί"», είπε ακόμα και συμπλήρωσε:

«Είναι μικρά ρήγματα, τα οποία σε κάποια φάση προήλθαν από τις μεγάλες τεκτονικές δομές, δίνουν όμως σεισμούς αυτού του μεγέθους».

Ο κ. Λέκκας εκτίμησε παράλληλα ότι ο συγκεκριμένος σεισμός ήταν ο κύριος, ενώ, κατά τον ίδιο, το μικρό εστιακό βάθος και η τοπικότητά του που επηρεάζει κατασκευές στα 10 - 20 χιλιόμετρα, συνέβαλαν στο να γίνει ιδιαίτερα αισθητός.