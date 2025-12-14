Στους 12 έχουν φτάσει οι νεκροί ενώ περίπου 30 είναι οι τραυματίες από την επίθεση ενόπλων κατά τον εορτασμό της εβραϊκής εορτής Χάνουκα στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ στην Αυστραλία.

Στους 12 συμπεριλαμβάνεται και ο ένας δράστης ενώ στους τραυματίες βρίσκονται και παιδιά καθώς και δύο αστυνομικοί.

Η επίθεση χαρακτηρίστηκε από την αστυνομία της Αυστραλίας, αλλά και αξιωματούχους ως μία τρομοκρατική επίθεση.

Από την αστυνομία έγινε γνωστό ότι βρέθηκε και ένα βαν με εκρηκτικά.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι είχε προειδοποιήσει τον Αυστραλό ομόλογό του, ότι οι πολιτικές της χώρας του ενθαρρύνουν τον αντισημιτισμό.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η επίθεση «ήταν εν ψυχρώ δολοφονία” και ότι ο αντισημιτισμός «εξαπλώνεται όταν οι ηγέτες παραμένουν σιωπηλοί».

«Πρέπει ν’ αντικαταστήσετε την αδυναμία με τη δράση» παρότρυνε ο ίδιος ενώ μεταξύ των θυμάτων είναι και ένας Ισραηλινός πολίτης.



«Σοκαρισμένος» και «άφωνος», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς για την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ της Αυστραλίας.

«Η αντισημιτική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ κατά τη διάρκεια του Χανουκά με αφήνει άφωνο. Αυτή είναι μια επίθεση στις κοινές μας αξίες. Πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον αντισημιτισμό - εδώ στη Γερμανία και παγκοσμίως», έγραψε ο καγκελάριος σε ανάρτησή του στο «Χ».

Ο κυβερνητικός επίτροπος για τον αντισημιτισμό Φέλιξ Κλάιν ζήτησε «να μην αποθαρρυνόμαστε» από τέτοιες πράξεις. «Είναι σημαντικό να μην επιτρέψουμε στον εαυτό μας να μας εκφοβίσει η τρομοκρατία και το μίσος - ούτε στο Χανουκά ούτε στις χριστουγεννιάτικες αγορές», δήλωσε ο κ. Κλάιν στο δίκτυο RND και ταυτόχρονα ζήτησε «αποφασιστική προστασία» τους Εβραίους.

Al menos 11 muertos y varios heridos tras un ataque terrorista contra una celebración judía en Australiahttps://t.co/G5Bi4VmDSt — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) December 14, 2025

Οι ΗΠΑ «καταδικάζουν έντονα» την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση σε αυτόν τον κόσμο. Οι προσευχές μας είναι μαζί με τα θύματα αυτής της φρικιαστικής επίθεσης, με την εβραϊκή κοινότητα, αλλά και με τον λαό της Αυστραλίας», ανέφερε ο Ρούμπιο στην ανάρτησή του.

Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης - Στο νοσοκομείο ο πολίτης που αφόπλισε ένοπλο

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ένας ένοπλος σκοτώθηκε και ένας άλλος βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με δήλωση του Επιτρόπου της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας Μαλ Λάνιον, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο ένας ένοπλος ταυτοποιήθηκε και πρόκειτα για τον 24χρονο Ναβήν Ακράμ, η άδεια οδήγησης του οποίου αναφέρει ότι ζει στο Bonnyrigg, ένα προάστιο του Σίδνεϊ.

The hero who disarmed the attacker at Bondi Beach in Australia is a 43-year-old Muslim named Ahmed al Ahmed. His act of bravery saved countless lives today. pic.twitter.com/nG2BRvriZS — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) December 14, 2025

Όσο για τον πολίτη που αφόπλισε τον έναν ένοπλο με κίνδυνο τη ζωή του, χαρίζοντας όμως έτσι τη ζωή σε δεκάδες άλλους, πρόκειται για τον μουσουλμάνο Άχμεντ Ελ Άχμαντ, 43 ετών, ο οποίος νοσηλεύεται και πρόκειται να χειρουργηθεί καθώς πυροβολήθηκε από τον έτερο ένοπλο δράστη της επίθεσης.

Ο 43χρονος, ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ, δεν είχε καμία εμπειρία με όπλα και βρέθηκε τυχαία στο σημείο.

The hero who disarmed the terrorist at the Bondi Beach shooting is Muslim. His name is Ahmed El Ahmad. pic.twitter.com/GIDvVIStM4 — The Resonance (@Partisan_12) December 14, 2025