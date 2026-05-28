Συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν για παράταση της εκεχειρίας και συνομιλίες για πυρηνικά: Απομένει η έγκριση Τραμπ

Προς 60ήμερη εκεχειρία και πυρηνικό διάλογο οδεύουν ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με το Axios, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε μνημόνιο κατανόησης με στόχο την παράταση της εκεχειρίας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά της Τεχεράνης.

Το δημοσίευμα επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και ξεκαθαρίζει ότι η τελική υπογραφή ανήκει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Η προτεινόμενη συμφωνία στοχεύει στην παράταση της τρέχουσας κατάπαυσης του πυρός και στην ταυτόχρονη έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ένα ιστορικό ορόσημο με υψηλά εμπόδια

Η υπογραφή αυτού του μνημονίου, εάν τελικά πραγματοποιηθεί, θα αποτελέσει την πιο σημαντική διπλωματική πρόοδο από την έναρξη του πολέμου.

Παρά το κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας, πάντως, έμπειροι αναλυτές ξεκαθαρίζουν ότι ο δρόμος παραμένει μακρύς. Η επίτευξη μιας μόνιμης και τελικής συμφωνίας, η οποία θα ικανοποιεί τις αυστηρές απαιτήσεις της Ουάσιγκτον για τα πυρηνικά, θα απαιτήσει εξαιρετικά σκληρές και εντατικές διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια του επόμενου διμήνου.

Το έντονο παρασκήνιο και η στάση αναμονής του Λευκού Οίκου

Κυβερνητικές πηγές από τις ΗΠΑ αναφέρουν ότι οι βασικοί όροι της συμφωνίας είχαν συμφωνηθεί σε μεγάλο βαθμό ήδη από την περασμένη Τρίτη. Το μόνο που απέμενε ήταν η τελική έγκριση από τις ανώτατες ηγεσίες των δύο χωρών.

Διαβάστε ακόμα: «Είναι βασικό μας δικαίωμα» - Το Ιράν συνδέεται για πρώτη φορά στο internet μετά από 88 ημέρες πλήρους διακοπής

Βάσει των όσων ισχυρίζονται οι Αμερικανοί αξιωματούχοι, η ιρανική πλευρά επανήλθε στο τραπέζι των συνομιλιών δηλώνοντας πως εξασφάλισε το «πράσινο φως» από την Τεχεράνη και ότι είναι έτοιμη να υπογράψει – μια πληροφορία, ωστόσο, που το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα μέχρι στιγμής.

Στην αντίπερα όχθη, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν αναλυτικά τον Ντόναλντ Τραμπ για κάθε λεπτομέρεια του προσχεδίου. «Ο πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές ότι επιθυμεί μερικές ημέρες για να το σκεφτεί», δήλωσε χαρακτηριστικά Αμερικανός αξιωματούχος.

Σύμφωνα με το axios, η επιφυλακτικότητα αυτή δεν είναι τυχαία. Στο παρελθόν, ο Τραμπ και οι στενοί του σύμβουλοι πίστεψαν αρκετές φορές ότι βρίσκονταν «μια ανάσα» από μια ιστορική συμφωνία, όμως καμία από αυτές τις προσπάθειες δεν καρποφόρησε.

Τα βασικά σημεία της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν

Σύμφωνα με τo Axios, η συμφωνία περιλαμβάνει τα ακόλουθα σημεία:

Στενό του Ορμούζ: Η ναυτιλία μέσω της βασικής ναυτιλιακής οδού θα είναι «απεριόριστη» και το Ιράν δεν θα χρεώνει διόδια ούτε θα παρενοχλεί. Το Ιράν θα απομακρύνει όλες τις νάρκες από τη βασική ναυτιλιακή οδό εντός 30 ημερών.

Ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ: Οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων ανάλογα με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Πυρηνικό πρόγραμμα: Το Ιράν θα δεσμευτεί να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Και οι δύο πλευρές θα διαπραγματευτούν τον τρόπο διάθεσης του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν και τον τρόπο αντιμετώπισης του πυρηνικού προγράμματος.

Κυρώσεις: Οι ΗΠΑ δεσμεύονται να συζητήσουν την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Και οι δύο πλευρές θα συζητήσουν πώς το Ιράν μπορεί να αρχίσει να λαμβάνει αγαθά και ανθρωπιστική βοήθεια.