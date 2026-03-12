Το συμπέρασμα από το πρώτο διάγγελμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και το κρίσιμο ερώτημα που μένει αναπάντητο

Σήμερα εξέδωσε το πρώτο του διάγγελμα, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο νέος ηγέτης του Ιράν, το οποίο ωστόσο διάβασε παρουσιαστής στην κρατική τηλεόραση. Ο ίδιος, δεν έδειξε το πρόσωπο του στα ΜΜΕ, ούτε υπήρξε ηχητική κάλυψη. Αν και ενημέρωση λίγων λεπτών, ο ιρανικός λαός και όχι, μόνο γνώρισε την «κοσμοθεωρία» του γιου του Αλί Χαμενεΐ.

Το μήνυμά του νέου ηγέτη, ήταν μακροσκελές και περιγράφηκαν οι απόψεις του για την πορεία του πολέμου. Μεταξύ άλλων επαίνεσε τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ενώ αναφορικά με τις παράπλευρες απώλειες του πολέμου στη χώρα του, δήλωσε ότι θα ακολουθήσει αποζημίωση των τραυματιών.

Αυτό που ήθελε να πει ο Μοτζτάμπα ήταν σαφές: μια νέα εποχή ξεκινούσε και ο ηγέτης της τοποθετούσε τον εαυτό του ως τον νόμιμο κληρονόμο όσων ήρθαν πριν από αυτόν.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έμαθε για τον διορισμό του από την κρατική τηλεόραση

Σύμφωνα με τη δήλωση, ο Χαμενεΐ έμαθε για τον διορισμό του από την κρατική τηλεόραση, υπονοώντας ότι κι αυτός αιφνιδιάστηκε. Χρησιμοποίησε επίσης εύστοχα λόγια για να περιγράψει τον εκλιπόντα πατέρα του, λέγοντας ότι μπόρεσε να δει το νεκρό σώμα του μετά τον θάνατό του.

Το μήνυμα του Χαμενεΐ ήταν γεμάτο με τη συνήθη πομπώδη ρητορική: επαινώντας το «μέτωπο αντίστασης», και καλώντας τις γειτονικές χώρες να κλείσουν τις αμερικανικές βάσεις, ενώ απειλούσε να συνεχίσει να στοχεύει τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή.

Παράλληλα κατέστη σαφές ότι κλειστά θα παραμείνουν τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που ίσως να «τάραξε» μεγάλες οικονομίες στο άκουσμα.

Διάγγελμα Χαμενεΐ: Καμία υπόσχεση για ειρήνη και «φλερτ» με αιώνια διαμάχη

Ο Χαμενεΐ δεν προσέφερε καμία λύση για άμεση παύση της βίας ούτε έδωσε εξηγήσεις για το πώς θα έμοιαζε ένα αποδεκτό αποτέλεσμα για την Τεχεράνη, υποσχόμενος αντ' αυτού ότι η «εκδίκηση» για τους νεκρούς. «Θα εκδικηθούμε για όλο το αίμα που έχει χυθεί», είπε μεταξύ άλλων στο διάγγελμά του.

Το μήνυμα του Χαμενεΐ δεν περιλαμβάνει καμία υπόσχεση για μεταρρύθμιση και καμία ένδειξη ότι σκοπεύει να «εγκαταλείψει οποιαδήποτε από τις βασικές πολιτικές του πατέρα του», όπως δήλωσε στο CNN ο αναλυτής του Ιράν, Αράς Αζίζι, προσθέτοντας ότι δίνει «πολύ μικρή ελπίδα στους Ιρανούς για ένα καλύτερο μέλλον».

«Αντ' αυτού, είναι γεμάτο απειλές και αλαζονεία, συμπεριλαμβανομένης της τετριμμένης απειλής της προσπάθειας καταστροφής του Ισραήλ και της εκδίωξης των αμερικανικών βάσεων από την περιοχή. Με λίγα λόγια, προσφέρει στους Ιρανούς και στους γείτονες του Ιράν στην περιοχή τίποτα λιγότερο από αιώνια διαμάχη», πρόσθεσε ο Azizi.

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Το ερώτημα που παραμένει «ανοιχτό»

Αλλά το κεντρικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο: το ιρανικό κοινό και ο ευρύτερος κόσμος δεν έχουν ακόμη δει ή ακούσει νέα του νέου ηγέτη, ο οποίος φέρεται να τραυματίστηκε τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Ο γιος του Αλί Χαμενεΐ ήταν γνωστό ότι «γλίτωσε» αλλά ότι αποτελούσε επίσης στόχο των αμερικανικών και ισραηλινών δυνάμεων, κατά τις οποίες και τραυματίστηκε.

Ενώ η δήλωση μπορεί να ικανοποιεί την βάση του, δεν κάνει πολλά για να απαντήσει ποιος πραγματικά κάνει τις εντολές.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι καλά παρά το γεγονός ότι έχει τραυματιστεί, έγραψε σήμερα ο γιος του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν στον λογαριασμό του στο Telegram.

«Άκουσα πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί. Ρώτησα φίλους που έχουν διασυνδέσεις, μου είπαν ότι, δόξα τω Θεώ, είναι σώος και ασφαλής», έγραψε ο Γιούσεφ Πεζεσκιάν που είναι επίσης σύμβουλος της ιρανικής κυβέρνησης.

Παρά τις φήμες, δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, ενώ έκτοτε δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν πολλές εικασίες για την υγεία του και το πού βρίσκεται.