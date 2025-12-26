Συνάντηση κορυφής Τραμπ – Ζελένσκι: Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφάλειας και το εδαφικό

Ουκρανία, ΗΠΑ και Ευρώπη βρίσκονται σε έντονες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τα βλέμματα να στρέφονται στη συνάντηση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ. Η κρίσιμη συνάντηση επιβεβαιώθηκε σήμερα, Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, από τον Ζελένσκι, ο οποίος σε δηλώσεις του στο ραδιόφωνο ανέφερε ότι θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου στη Φλόριντα, στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο.

«Σχεδιάζω να συναντηθώ με τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να οριστικοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα σημεία του ειρηνευτικού σχεδίου των 20 σημείων. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, το σχέδιο έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό περίπου 90%, με τα βασικά θέματα να αφορούν τις εγγυήσεις ασφαλείας της Ουκρανίας, την ανοικοδόμηση της χώρας, το οικονομικό πακέτο αποκατάστασης και το εδαφικό.

Διαβάστε ακόμα: «Έκλεισε» η συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι για την Κυριακή: Στη Φλόριντα οι συνομιλίες

Τι προβλέπει το σχέδιο

Το σχέδιο προβλέπει την αναγνώριση της κυριαρχίας της Ουκρανίας, την εφαρμογή μηχανισμών παρακολούθησης για την αποφυγή νέων συγκρούσεων, ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και τα ευρωπαϊκά κράτη, καθώς και την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ σε προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, περιλαμβάνει τη δημιουργία ειδικού καθεστώτος για τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, την αποστρατιωτικοποίηση περιοχών στις οποίες γίνονται συγκρούσεις, και την υιοθέτηση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της ανεκτικότητας και της πολυπολιτισμικότητας.

Το εδαφικό παραμένει ένα από τα πιο ευαίσθητα ζητήματα, με διαφορετικές εκδοχές για τις περιοχές Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, ενώ η Ουκρανία επιδιώκει να διατηρηθούν οι δυνάμεις της στις γραμμές που βρίσκονται σήμερα, με εξετάσεις ειδικών οικονομικών ή αποστρατιωτικοποιημένων ζωνών και πανεθνικά δημοψηφίσματα για τυχόν αλλαγές.

Διαβάστε ακόμα: Ανάλυση Politico για Ουκρανία: Το ναυάγιο της ΕΕ και ο χρόνος που δουλεύει υπέρ του Πούτιν

Τι ζητά η Ουκρανία

Η Ουκρανία ζητά από τις ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής συμφωνίας, ενώ η ρωσική πλευρά, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπων του Κρεμλίνου, επισημαίνει αργή αλλά σταθερή πρόοδο, χωρίς να έχει δείξει διάθεση απόσυρσης από τα κατεχόμενα εδάφη και ζητώντας πλήρη παραχώρηση του Ντονμπάς. Το σχέδιο βρίσκεται υπό μελέτη στη Μόσχα, με τα επόμενα βήματα να εξαρτώνται από τα αποτελέσματα της συνάντησης κορυφής.

Διαβάστε ακόμα: Οι 10 στιγμές που σημάδεψαν το 2025: Πόλεμοι, εξεγέρσεις και ακραία καιρικά φαινόμενα

Η προγραμματισμένη συνάντηση στο Μαρ-α-Λάγκο σηματοδοτεί κορύφωση εβδομάδων έντονης διπλωματικής κινητικότητας, με στόχο την υπογραφή μιας συμφωνίας που θα οδηγήσει σε πλήρη κατάπαυση του πυρός και σε διασφάλιση μακροπρόθεσμης ειρήνης στην περιοχή.