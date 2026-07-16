Επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν εξετάζει ο Τραμπ: Οι δύο επόμενοι στόχοι του

Σχέδια για περαιτέρω κλιμάκωση της στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν εξετάζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα όσα μεταδίδει το CNN, την ώρα που οι αμερικανικές δυνάμεις συνεχίζουν τα καθημερινά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο, ο Τραμπ έχει ενημερωθεί για σειρά στρατιωτικών επιλογών από τους συμβούλους του, μεταξύ των οποίων και κατά τη διάρκεια σύσκεψης στην Αίθουσα Επιχειρήσεων (Situation Room) του Λευκού Οίκου την Τρίτη. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν τρόποι ενίσχυσης της πίεσης προς την Τεχεράνη και περιορισμού του ελέγχου που ασκεί στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το CNN, ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο επιχείρησης για την κατάληψη του νησιού Χαργκ (Kharg Island), του σημαντικότερου εξαγωγικού κόμβου πετρελαίου του Ιράν, καθώς και βομβαρδισμούς υπόγειων εγκαταστάσεων στο όρος Pickaxe, οι οποίες εκτιμάται ότι συνδέονται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Καθημερινά πλήγματα στα Στενά του Ορμούζ

Τις τελευταίες πέντε ημέρες οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν καθημερινές επιθέσεις σε ιρανικές στρατιωτικές θέσεις κατά μήκος των Στενών του Ορμούζ. Ανάμεσα στους στόχους ήταν και η νήσος Greater Tunb, η οποία χρησιμοποιείται ως βάση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην αποδυνάμωση της δυνατότητας του Ιράν να παρεμποδίζει τη διέλευση εμπορικών πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Ωστόσο, σύμφωνα με το CNN, η εξουδετέρωση συστημάτων όπως εκτοξευτές πυραύλων και ραντάρ θα μπορούσε να αποτελέσει προετοιμασία για μια ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση.

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Οι δηλώσεις Τραμπ

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης, δηλώνοντας ότι εξετάζει επιθέσεις ακόμη και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις ή άλλες κρίσιμες υποδομές του Ιράν.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον του για τους δύο στόχους που αναφέρει το CNN, αν και άφησε να εννοηθεί ότι μια ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση για την κατάληψη του νησιού Χαργκ θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί από άλλη χώρα.

«Έχουμε άλλους που θα κάνουν τη χερσαία επιχείρηση για εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο Fox News, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Μία κρύο, μία ζέστη

Σύμφωνα με το CNN, ο Τραμπ εμφανίζεται ολοένα και πιο δυσαρεστημένος επειδή η Τεχεράνη δεν υποχωρεί στις αμερικανικές απαιτήσεις για το πυρηνικό της πρόγραμμα και συνεχίζει να περιορίζει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, οι δημόσιες τοποθετήσεις του για το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων παραμένουν αντιφατικές. Την Τετάρτη δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώς μια συμφωνία.

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«Θέλουν πάρα πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία. Δεν τους αρέσει αυτό που κάνουμε και θέλουν να συμβιβαστούν. Θα δούμε αν θα υπάρξει συμφωνία ή αν απλώς θα το τελειώσουμε», ανέφερε.

Ωστόσο, μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει «χάσιμο χρόνου» τη συνέχιση των συνομιλιών με την Τεχεράνη.

Βανς: «Ο πόλεμος δεν κερδίζεται μόνο με βόμβες»

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος έχει αναλάβει τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, υποστήριξε ότι μια στρατιωτική λύση από μόνη της δεν αρκεί.

Μιλώντας στον Τζο Ρόγκαν, σημείωσε ότι, παρά τα πλήγματα σε ραντάρ, πυραύλους και drones, το Ιράν εξακολουθεί να μπορεί να απειλεί τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας πως απαιτείται και διπλωματική προσπάθεια για την επίλυση της κρίσης.