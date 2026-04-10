ΗΠΑ και Ιράν με διαφορετικές θέσεις «στο τραπέζι»: Ο πιο ρεαλιστικός στόχος που μπορεί να επιτευχθεί στο Πακιστάν

Νέα πλήγματα καταγράφηκαν στο Λίβανο, κυρίως στο νότιο τμήμα, τη στιγμή που ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ετοιμάζονται να λάβουν χώρα μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στο Πακιστάν. Η αμερικανική πλευρά έμμεσα έχει εξαιρέσει το Λίβανο από την εκεχειρία αλλά το συμμαχικό μέτωπο με το Ιράν είναι επίσης ισχυρό.

Με τις βασικές διαφορές στις θέσεις του Ιράν και των ΗΠΑ να παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες, το Πακιστάν επιδιώκει αυτό που αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν ως ένα ρεαλιστικό αποτέλεσμα από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο εμπλεκόμενων πλευρών που αναμένεται να ξεκινήσουν στο Ισλαμαμπάντ το Σάββατο.

Ο στόχος είναι να βοηθηθούν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν να βρουν αρκετό κοινό έδαφος ώστε να συνεχιστούν οι συνομιλίες.

Πακιστάν: Χαμηλές οι προσδοκίες για τις διαπραγματεύσεις

Οι υψηλού επιπέδου συνομιλίες πραγματοποιούνται λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν, με μεσολάβηση του Πακιστάν, για μια διήμερη κατάπαυση του πυρός και θα διεξαχθούν ακριβώς έξι εβδομάδες μετά τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν, με τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στις 28 Φεβρουαρίου.

Διαβάστε επίσης: «Φρούριο» το Ισλαμαπάντ ενόψει συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν: «Κόκκινες» ζώνες για τους πολίτες και κλείσιμο δρόμων

Ειδικοί και πηγές κοντά στη διαδικασία μεσολάβησης αναφέρουν ότι υπάρχουν χαμηλές προσδοκίες για μια σημαντική πρόοδο το Σάββατο. Ωστόσο, με τον καθορισμό ενός πιο ρεαλιστικού στόχου, μιας συμφωνίας στο Ισλαμαμπάντ για τη συνέχιση βαθύτερων διαπραγματεύσεων με στόχο μια διαρκή ειρηνευτική συμφωνία, το Πακιστάν ελπίζει να συμβάλει στη σταδιακή εδραίωση της εκεχειρίας που προκάλεσε παγκόσμια ανακούφιση.

«Το Πακιστάν κατάφερε να τους φέρει κοντά. Τους φέραμε στο ίδιο τραπέζι. Τώρα εναπόκειται στις πλευρές να αποφασίσουν αν είναι διατεθειμένες να κάνουν τις απαραίτητες θυσίες για να φτάσουν σε μια τελική λύση», δήλωσε ο Ζαμίρ Ακράμ, πρώην πρέσβης του Πακιστάν στον ΟΗΕ, στο Al Jazeera.

Το «ναι μεν αλλά» του Τζει ντι Βανς

Υπενθυμίζεται ότι, νωρίτερα σήμερα ο Τζει Ντι Βανς, δήλωσε: «Αν οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν με καλή πίστη, είμαστε απολύτως έτοιμοι να απλώσουμε χείρα συνεργασίας».

«Αν όμως προσπαθήσουν να μας κοροϊδέψουν, θα διαπιστώσουν ότι η διαπραγματευτική ομάδα δεν θα είναι ιδιαίτερα δεκτική».

Υπενθυμίζεται ότι στο Ισλαμαπάντ θα δώσουν το παρών στις διαπραγματεύσεις:

Αμπάς Αραγτσί: Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν

Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ: Πρόεδρος της Βουλής του Ιράν

Τζέι ντι Βανς: Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ

Στιβ Γουίτκοφ: Ειδικός Απεσταλμένος

Τζάρεντ Κούσνερ: Ειδικός Απεσταλμένος