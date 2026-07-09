Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ: Γιατί ο Τραμπ άλλαξε αεροσκάφος «στο 90'» για να αναχωρήσει από την Άγκυρα

Το «δώρο» του Κατάρ στον Ντόναλντ Τραμπ, το υπερπολυτελές αεροσκάφος, το οποίο διαφήμισε πολύ έντονα από τον Ιούνιο που το απόκτησε, έγινε θέμα συζήτησης, και στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ο λόγος; Το γεγονός ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, χρησιμοποίησε το παλαιότερο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One για να αναχωρήσει από την Τουρκία, μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ενώ το νέο αεροσκάφος που είχε δωριστεί από το Κατάρ στάλθηκε νωρίτερα στη Βρετανία.

«Όλοι είναι τόσο ενθουσιασμένοι και σκεφτήκαμε ότι θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι. Για παλιές καλές εποχές, θα πάρουμε το πρώην Air Force One από την Τουρκία», ανήρτησε ο Τραμπ στο Truth Social.

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Ωστόσο, αν και ο Τραμπ έκανε χιούμορ με το γεγονός, οι χρήστες στα social media το μετέφρασαν διαφορετικά. Συγκεκριμένα, η αλλαγή ταξιδιού έθεσε νέα ερωτήματα ασφαλείας σχετικά με το νέο αεροσκάφος για τον εκσυγχρονισμό του οποίου οι ΗΠΑ δαπάνησαν 400 εκατομμύρια δολάρια.

Εικόνες του αεροσκάφους που δωρίστηκε από το Κατάρ και καταγράφηκαν μετά την παρουσίασή του δείχνουν ότι δεν είναι εξοπλισμένο με ορισμένα από τα ίδια συστήματα ανίχνευσης πυραύλων και αντιμέτρων όπως τα παλαιότερα αεροσκάφη.

Η ανησυχία, προκλήθηκε λόγω του Ιράν. Νέα χτυπήματα φέρεται να είναι στα σκαριά, ενώ κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι αποτελεί τον πρώτο στόχο της Τεχεράνης.

Βέβαια, κατά τη διάρκεια της πτήσης, ο Τραμπ αρνήθηκε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν, ότι οι ανησυχίες για την ασφάλεια που αφορούσαν το Ιράν ήταν ένας παράγοντας για την επιστροφή δύο αεροσκαφών στην πατρίδα τους.