Αεροσκάφος τσάρτερ συνετρίβη σε απομονωμένη περιοχή στην δυτική Αλάσκα.

Σύμφωνα με το CNN, στο αεροπλάνο επέβαιναν 8 άτομα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για την τύχη των επιβαινόντων.

A charter plane with eight people on board crashed near a remote radar site in western Alaska, federal aviation officials said. The status of those on board was not immediately clear. https://t.co/wyH4TF9awZ pic.twitter.com/g2nr1skmmk — CNN Breaking News (@cnnbrk) August 21, 2026

Νεότερη ενημέρωση αναφέρει ότι και οι 8 επιβαίνοντες είναι νεκροί.

Η συντριβή σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της εγκατάστασης ραντάρ μεγάλης εμβέλειας (Long Range Radar Site) στο Ακρωτήριο Newenham, περίπου 450 μίλια δυτικά του Άνκορατζ.

«Πρόκειται για μια οδυνηρή απώλεια για τη στρατιωτική μας οικογένεια και τις κοινότητες που υπηρετούμε», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Αντιπτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ Robert Davis, διοικητής της Διοίκησης Αλάσκας (Alaskan Command), της Περιφέρειας Αλάσκας της Βορειοαμερικανικής Διοίκησης Αεροδιαστημικής Άμυνας (NORAD) και της 11ης Αεροπορικής Δύναμης.

«Τα άτομα αυτά ήταν αφοσιωμένοι επαγγελματίες που εκτελούσαν μια κρίσιμης σημασίας αποστολή σε ένα απαιτητικό περιβάλλον. Απόλυτη προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή είναι η παροχή αμέριστης στήριξης στις οικογένειες, τους φίλους και τους συναδέλφους τους κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης περιόδου. Εκφράζουμε τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας για την άμεση και ακούραστη ανταπόκριση των επαγγελματιών που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις έρευνας και ανάσυρσης».

Δεν κατέστη άμεσα σαφές ποια αποστολή εκτελούσε η ομάδα. Στην ανακοίνωση αναφερόταν ότι το αεροσκάφος ήταν «μισθωμένο από ιδιωτική εταιρεία».

NEW: There were no survivors after a small plane with eight people aboard crashed in a remote part of western Alaska on Thursday, according to Alaskan Command's statement.https://t.co/oLgtGveYJv — ABC News (@ABC) August 21, 2026