Τα ξεχασμένα απομνημονεύματα ενός ιερέα αναβιώνουν τη φρίκη της Χιροσίμα - Όταν ο άνθρωπος έφτασε στο απώτατο σημείο

Οι σκέψεις του Kiyoshi Tanimoto, που είδε σε πρώτο πλάνο την καταστροφή που σκόρπισε η ρίψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα, θα αναβιώσουν με τη μορφή κινηματογραφικής ταινίας.

Το ημερολόγιο, που γράφηκε πριν από περίπου 80 χρόνια, μεταφέρει με εξαιρετική λεπτομέρεια τη φρίκη του 1945.

Στις 6 Αυγούστου 1945, οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στη Χιροσίμα με ατομική βόμβα σε μια προσπάθεια να τερματίσουν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η πρώτη πυρηνική επίθεση στον κόσμο κατέστρεψε την πόλη, μετατρέποντάς την σε ερείπια. Υπολογίζεται ότι 120.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα στις πρώτες τέσσερις ημέρες μετά την έκρηξη. Τα πτώματα κάηκαν και παραμορφώθηκαν λόγω της οξείας έκθεσης σε ακτινοβολία. Τρεις ημέρες αργότερα, οι Αμερικανοί έριξαν μια βόμβα πλουτωνίου στο Ναγκασάκι, σκοτώνοντας περίπου 73.000 ανθρώπους. Στις 15 Αυγούστου, η Ιαπωνία παραδόθηκε, σηματοδοτώντας το τέλος του πολέμου.

Διαβάστε επίσης: Μη χτυπήσεις το Κυότο, θα σκοτώσεις τις κερασιές: Χιροσίμα, Ναγκασάκι, η αβάσταχτη ελαφρότητα της βόμβας

Ο Tanimoto, που πέθανε το 1986 σε ηλικία 77 ετών, ήταν μεθοδιστής ιερέας στη Χιροσίμα και η ζωή του σώθηκε από καθαρή τύχη. Την ημέρα της επίθεσης, είχε πάει σε γειτονική πόλη, με την οικογένειά του, για να μεταφέρουν μία ντουλάπα.

Όταν επέστρεψαν, η ζωή όπως την γνώριζαν είχε λάβει βίαιο τέλος.

Η πρώτη του αντίδραση δεν ήταν να καταγράψει τη νέα πραγματικότητα, οι λέξεις είχαν χάσει το νόημά τους άλλωστε. Αργότερα, όμως, βρήκε το κουράγιο να συντάξει το ημερολόγιό του «ώστε να διαβεβαιώσει πως δεν θα ξαναβίωνε κανείς τα ίδια», όπως είπε και η κόρη του, Koko.

Στα απομνημονεύματά του, γράφει για την ανάγκη οι μελλοντικές γενιές να θεωρήσουν τις μαρτυρίες του ως την επιβεβαίωση ότι η μνήμη είναι η ελπίδα σωτηρίας του ανθρώπινου γένους.

Διαβάστε επίσης: Τα 5 πιο φονικά όπλα στην ιστορία: Η παράνοια του πολέμου από τα ρόπαλα μέχρι τα πυρηνικά

Το έγγραφο έμενε κλειδωμένο στα αμερικανικά Αρχεία για δεκαετίες, ξεχασμένο από τον κόσμο. Αλλά πλέον ζωντανεύει - αρχικά με τη μορφή βιβλίου και ύστερα κινηματογραφικά.

«Για πολλά χρόνια, δεν μπορούσα να ζήσω στη Χιροσίμα, την γενέτειρα πόλη μου. Την ημέρα της ατομικής βόμβας, ήμουν 8 μηνών, μωρό στα χέρια της μαμάς μου. Πέρασαν 80 χρόνια για να μπορέσει να μου πει, με δικά της λόγια, το πώς είχα επιβιώσει. Είναι ελάχιστοι εκείνοι που μιλούν για εκείνη την περίοδο. Οι μνήμες τους τούς κρατούν σιωπηλούς» γράφει η κόρη του Tanimoto, στις τελευταίες σελίδες του βιβλίου.

«Η έκρηξη ισοπέδωσε σχεδόν τα πάντα στη Χιροσίμα. Έκαψε το ξύλο, τα πλακάκια, την άσφαλτο και την ανθρώπινη σάρκα»...