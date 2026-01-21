Οι ευρωπαϊκοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά περίπλοκο και επικίνδυνο δίλημμα: πώς να αντιδράσουν στην αποφασιστικότητα του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία. Η διπλωματία, μέχρι στιγμής, έχει αποτύχει.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας επέστρεψαν από την Ουάσιγκτον χωρίς κανένα χειροπιαστό αποτέλεσμα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Μπροστά στο αδιέξοδο, Παρίσι και Βερολίνο εξετάζουν –έστω και απρόθυμα– το ενδεχόμενο επιβολής ανταποδοτικών εμπορικών κυρώσεων στις ΗΠΑ.

Μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε, θεωρητικά, να πιέσει την Ουάσιγκτον σε αναδίπλωση. Ωστόσο, όπως επισημαίνει η ανάλυση του Bbc, η επιλογή αυτή ισοδυναμεί με παιχνίδι με τη φωτιά.

Η πραγματικότητα είναι αδιαμφισβήτητη: η δυτική άμυνα και ασφάλεια εξακολουθούν να εξαρτώνται σε τεράστιο βαθμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από την παροχή του μεγαλύτερου μέρους των μυστικών πληροφοριών στη συμμαχία Five Eyes (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία), έως τη συντήρηση και υποστήριξη των βρετανικών πυραύλων Trident που φέρουν την πυρηνική αποτροπή του Ηνωμένου Βασιλείου, η αμερικανική συμβολή παραμένει απολύτως κρίσιμη για την ασφάλεια της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο, σύμφωνα πάντα με την ανάλυση του BBC, είναι η απρόβλεπτη διάθεση του Προέδρου Τραμπ. Στην παρούσα φάση, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει μέχρι πού είναι διατεθειμένος να φτάσει εάν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του.

Αυτό αφήνει την Ευρώπη εκτεθειμένη σε ένα επικίνδυνο γεωπολιτικό παιχνίδι, όπου κάθε λάθος κίνηση μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τη συνοχή της Δύσης.

Η υπόθεση της Γροιλανδίας δεν είναι απλώς μια διπλωματική διαφωνία. Είναι ένα τεστ αντοχής για τις διατλαντικές σχέσεις, ένα σημείο καμπής που αποκαλύπτει πόσο εύθραυστη μπορεί να γίνει η ισορροπία ισχύος όταν η πολιτική βούληση συγκρούεται με στρατηγικές εξαρτήσεις.

Και η Ευρώπη καλείται να αποφασίσει πώς θα κινηθεί σε αυτό το ναρκοπέδιο, γνωρίζοντας ότι κάθε επιλογή έχει κόστος.