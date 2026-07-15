Θα αγοράζουμε διαμάντια με το «κιλό» λόγω Κίνας: Η εταιρεία που έδιωξε τον οίκο De Beers από την Αφρική

Η πάντα ανερχόμενη υπερδύναμη της Κίνας, μετά τα κινητά, τα ηλεκτρονικά και τα οχήματα, επεκτείνεται τώρα και στα τεχνητά διαμάντια, δείχνοντας στον κόσμο την οικονομική εναλλακτική για ένα από τα πιο υπερτιμημένα προϊόντα του πλανήτη.

Όπως αναφέρει η South China Morning Post, μία κινεζική παραγωγός εργαστηριακά κατασκευασμένων διαμαντιών είδε τα κέρδη της να τριπλασιάζονται κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς οι διεθνείς καταναλωτές εγκαταλείπουν όλο και περισσότερο τα φυσικά διαμάντια υπέρ φθηνότερων τεχνητών.

Η αλλαγή ήταν τόσο απότομη, ώστε οδήγησε τον κορυφαίο οίκο εκμετάλλευσης και διάθεσης των πολύτιμων λίθων, τον De Beers, να αναστείλει την παραγωγή στο μεγαλύτερο ορυχείο διαμαντιών της Νότιας Αφρικής, το Venetia, για δύο χρόνια.

Τα διαμάντια δεν είναι παντοτινά

Η κίνηση του οίκου ήρθε το πλαίσιο μιας προσπάθειας περικοπής κόστους, με την εταιρεία να προειδοποιεί ότι αντιμετώπιζε «παρατεταμένες, δύσκολες συνθήκες καθώς εξελίσσεται η βιομηχανία διαμαντιών».

Η άνοδος των τεχνητών πολύτιμων λίθων έχει μειώσει τη ζήτηση για φυσικές πέτρες τα τελευταία χρόνια. Η παγκόσμια αγορά διαμαντιών που παράγονται σε εργαστήριο αξίζει περίπου 127,2 δισεκατομμύρια γιουάν (18,8 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) και η μεγαλύτερη ζήτηση προέρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε σε φόρουμ του κλάδου στην επαρχία Χενάν της κεντρικής Κίνας τον Δεκέμβριο.

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Η Κίνα κυριαρχεί στην αναπτυσσόμενη αγορά, με τη χώρα να αναμένεται να αντιπροσωπεύει σχεδόν τα δύο τρίτα της παγκόσμιας παραγωγής διαμαντιών που καλλιεργούνται σε εργαστήρια έως το 2030, σύμφωνα με την έκθεση.

Η Power Diamond, ένας σημαντικός παραγωγός στη Χενάν, είναι ένας από τους μεγαλύτερους ωφελημένους από τη στροφή προς τις εργαστηριακά καλλιεργούμενες πέτρες. Η εταιρεία προβλέπει ότι τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους μετόχους θα φτάσουν μεταξύ 80 εκατομμυρίων και 93 εκατομμυρίων γιουάν το πρώτο εξάμηνο του 2026, σχεδόν τριπλάσια από το επίπεδο που καταγράφηκε την ίδια περίοδο πέρυσι, ανέφερε σε κατάθεσή της στο Χρηματιστήριο της Σενζέν στις 10 Ιουλίου.

Η εταιρεία απέδωσε την αύξηση στις σημαντικές ανακαλύψεις στη διαδικασία παραγωγής διαμαντιών και στην ισχυρή αύξηση των εξαγωγών. Τα έσοδά της προβλέπεται ότι σχεδόν θα διπλασιαστούν, σε ετήσια βάση, στα 450 εκατομμύρια γιουάν, σύμφωνα με την κατάθεση.

Οι τιμές των φυσικών διαμαντιών έχουν μειωθεί κατά 30% τα τελευταία τρία χρόνια και δεν δείχνουν σημάδια ανάκαμψης, σύμφωνα με τον Δείκτη Ακατέργαστων Διαμαντιών Zimnisky, ο οποίος παρακολουθεί τις τιμές των ακατέργαστων πολύτιμων λίθων.