«Θα μετανιώσετε»: Νέες απειλές Ιράν προς Ισραήλ - Βέλη προς τις ΗΠΑ για εμπλοκή στις επιθέσεις

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή, μετά την νέα επίθεση με πυραύλους από το Ιράν προς το Ισραήλ, την οποία διαδέχτηκαν ισραηλινά πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους στο ιρανικό έδαφος.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καμία εμπλοκή στις ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, ωστόσο η Τεχεράνη θεωρεί δεδομένη την ανάμειξη των ΗΠΑ.

«Οι ενέργειες του σιωνιστικού καθεστώτος στην περιοχή δεν μπορούν να διαχωριστούν από τις πολιτικές των ΗΠΑ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγκάι.

«Παρά τους ισχυρισμούς Αμερικανών αξιωματούχων, γνωρίζουμε ότι η CENTCOM είναι πλήρως συντονισμένη και συνεργάζεται με το σιωνιστικό καθεστώς τόσο σε αμυντικές όσο και σε επιθετικές επιχειρήσεις» υποστήριξε ο Μπαγκάι.

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι «ολοκλήρωσαν μια μεγάλης κλίμακας επίθεση σε στρατηγικά αμυντικά συστήματα που ανήκουν στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς», παραθέτοντας σχετικό βίντεο. Το πρωί της Δευτέρας η Τεχεράνη έστειλε απάντηση ξεκινώντας νέα πλήγματα κατά του Ισραήλ.

Το Ιράν δημοσίευσε πλάνα από πυραύλους που εκτοξεύθηκαν στο Ισραήλ ως αντίποινα για την επίθεση σε ιρανική πετροχημική εγκατάσταση.

«Θα μετανιώσετε» αναγράφει ένας πύραυλος στα αγγλικά και στα εβραϊκά. Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με επέκταση του πολέμου, ενώ οι Χούθι κλείνουν την Ερυθρά Θάλασσα για την ισραηλινή ναυσιπλοΐα.