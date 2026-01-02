Πάνω από 80 είναι οι τραυματίες που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, από την θανατηφόρα φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό ενός κλαμπ του Κραν Μοντανά της Ελβετίας, την νύχτα της Πρωτοχρονιάς, όπως ανακοίνωσαν Ελβετοί αξιωματούχοι ενώ μέχρι στιγμής στους 47 έχουν φτάσει οι νεκροί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, προειδοποιούν πως, καθώς τα εγκαύματα που έχουν υποστεί οι νεαροί θαμώνες του πάρτι της Πρωτοχρονιάς στο κλαμπ είναι τόσο σοβαρά, η διαδικασία της ταυτοποίησης πρόκειται να διαρκέσει μέρες.

«Πολλοί από αυτούς (τους τραυματίες)... περίπου 80 έως 100, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ.

Πολλοί από τους σοβαρά τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε εξειδικευμένες μονάδες εγκαυμάτων σε νοσοκομεία σε ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ένας Ελβετός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Η αιτία της φονικής πυρκαγιάς

Σε συνέντευξη Τύπου των ελβετικών Αρχών, η γενική εισαγγελέας Μπεατρίς Πιλούντ μίλησε για την αιτία της φονικής πυρκαγιάς.

«Φαίνεται ότι η φωτιά ξεκίνησε από κεριά βεγγαλικών, αλλιώς γνωστά ως φωτοβολίδες, τα οποία τοποθετήθηκαν πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας», λέει.

«Αυτές οι φωτοβολίδες μεταφέρθηκαν πολύ κοντά στην οροφή. Αυτό οδήγησε σε αυτό που αναφέρεται ως περιστατικό flashover, όπου η φωτιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα.

Έχουν ληφθεί βίντεο και έχουν ληφθεί συνεντεύξεις από αρκετά άτομα.

Μεταξύ των ατόμων με τα οποία μιλήσαμε περιλαμβάνονται οι δύο Γάλλοι διευθυντές του μπαρ.

Θα μπορέσουμε να διερευνήσουμε εάν κάποια άτομα φέρουν ποινική ευθύνη για αυτό το περιστατικό.

Και αν ισχύει αυτό και αν αυτά τα άτομα είναι ζωντανά, όλες οι έρευνες θα ξεκινήσουν για πυρά από αμέλεια, ανθρωποκτονία από αμέλεια και τραυματισμούς από αμέλεια».

Παράλληλα, μέχρι στιγμής, από τους 119 τραυματίες έχουν ταυτοποιηθεί oi 113.

Οι εθνικότητες των τραυματιών είναι: 71 από την Ελβετία, 14 από την Γαλλία, 11 από την Ιταλία, 4 από την Σερβία, 1 από την Βοσνία, 1 από το Βέλγιο, 1 από την Πορτογαλία.

Σε απελπισία οι γονείς των θυμάτων

Απεγνωσμένοι γονείς αγνοουμένων απευθύνουν εκκλήσεις για τα παιδιά τους, ενώ οι ξένες πρεσβείες προσπαθούν να διαπιστώσουν αν πολίτες τους βρίσκονται μεταξύ των νέων που παγιδεύτηκαν σε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην σύγχρονη ιστορία της Ελβετίας.

«Αναζητώ τον γιο μου εδώ και 30 ώρες. Η αναμονή είναι αβάσταχτη» δήλωνε η Λετίσια, μητέρα του 16χρονου αγνοούμενου Αρθουρ, στο BFM TV, που προσπαθεί απεγνωσμένα τι απέγινε ο γιος της.

«Αν είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω σε ποιο νοσοκομείο είναι. Αν είναι στο νεκροτομείο, δεν ξέρω σε ποιο νεκροτομείο είναι. Αν ο γιος μου είναι ζωντανός, είναι μόνος στο νοσοκομείο και δεν μπορώ να είμαι στο πλευρό του», συμπλήρωσε.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι η ταυτοποίηση των θυμάτων και ο οριστικός απολογισμός των νεκρών θα πάρει χρόνο διότι πολλά από τα θύματα είναι απανθρακωμένα.

«Όλη αυτή η επιχείρηση πρέπει να γίνει διότι οι πληροφορίες είναι τόσο τρομακτικές και ευαίσθητες που τίποτε δεν μπορεί να ειπωθεί στις οικογένειες αν δεν είμαστε 100% βέβαιοι», δήλωσε ο Ματιάς Ρενάρ, πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης του Βαλέ.

Οι ειδικοί χρησιμοποιούν οδοντικά στοιχεία και δείγματα DNA στην διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων, διευκρίνισε.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Το αίτιο που προκάλεσε την πυρκαγιά μέσα στο κλαμπ στην Ελβετία δεν είναι επισήμως διαπιστωμένο, με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει μεγάλη έρευνα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων και οπτικό υλικό που έχει κυκλοφορήσει ευρέως στα κοινωνικά δίκτυα, το ταβάνι του υπογείου του κλαμπ, φτιαγμένο από συνθετικά υλικά ηχομόνωσης, πήρε φωτιά από πυροτεχνήματα που βρίσκονταν μέσα σε μπουκάλια σαμπάνιας, τα οποία μετέφεραν σερβιτόρες του καταστήματος.

Σοκαρισμένοι επισκέπτες και κάτοικοι του Κραν-Μοντανά αφήνουν κεριά και λουλούδια στην άκρη του δρόμου που οδηγεί στο δημοφιλές μπαρ, ως ένδειξη συμβολικής πράξης προς τα δεκάδες θύματα.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες ανθρώπων της περιοχής, αποκαλύπτουν πως αισθάνονται τυχεροί που δεν μπήκαν στο κλαμπ την νύκτα της Πρωτοχρονιάς, αφού έφυγαν λόγω των τεράστιων ουρών.

Η ζώνη είναι αποκλεισμένη από την αστυνομία. Τα σώματα ορισμένων θυμάτων παραμένουν στο μπαρ.

Γάλλοι στρατιωτικοί γιατροί στην Ελβετία

Μια ομάδα Γάλλων στρατιωτικών γιατρών μεταβαίνει στην Ελβετία για μια «αποστολή εκτίμησης των εγκαυματιών» ενόψει της μεταφοράς τους σε άλλες χώρες, μετά τη φονική πυρκαγιά σε ένα μπαρ του Κραν Μοντανά, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ομάδα αυτή αποτελείται από έναν πλαστικό χειρουργό, έναν αναισθησιολόγο και μια ειδικευμένη νοσηλεύτρια, καθώς και από έναν γιατρό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αναμένεται να φτάσει στην Ελβετία νωρίς το απόγευμα και «θα παραμείνει για πολλές ημέρες, ώστε να στηρίξει το έργο των ελβετικών υγειονομικών αρχών».

Στη Γαλλία, τα τμήματα εγκαυμάτων της Υπηρεσίας Υγείας του στρατού έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας, ιδίως τα στρατιωτικά νοσοκομεία του Περσί, κοντά στο Παρίσι και της Σεντ-Αν στην Τουλόν. Συνεργάζονται στενά με το υπουργείο Υγείας ώστε να γίνει ο κατάλληλος καταμερισμός των τραυματιών, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.

Η επίσκεψη του ΥΠΕΞ Ιταλίας στο Κραν Μοντάνα

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι έφτασε το μεσημέρι της Παρασκευής, (02/01), στο σημείο της τραγωδίας στο κλαμπ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, προκειμένου να καταθέσει λουλούδια εις μνήμη των θυμάτων.

Δεκατρείς Ιταλοί παραμένουν στο νοσοκομείο, με πέντε από αυτούς να έχουν υποστεί «σοβαρά τραύματα και εγκαύματα», σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος, μόνο τρεις από τους τραυματίες που νοσηλεύονται δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί ενώ πρόσθεσε ότι 13 Ιταλοί νοσηλεύονται και έξι παραμένουν αγνοούμενοι.

«Σε ό,τι αφορά την έρευνα γύρω από το φονικό συμβάν, ο γενικός εισαγγελέας (της Ελβετίας) μου είπε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεκάδες ανακρίσεις. Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι ευθύνες για αυτή την τεράστια τραγωδία», δήλωσε ο Ιταλός ΥΠΕΞ.

«Κάτι εδώ πήγε στραβά, κάτι δεν λειτούργησε, αλλά εναπόκειται στη δικαιοσύνη να διεξαγάγει την έρευνα και να αποδώσει ευθύνες», σημείωσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

Αγωνία για την 15χρονη Ελληνίδα αγνοούμενη

Αγωνία επικρατεί τις τελευταίες ώρες, αφού έγινε γνωστό πως μεταξύ των αγνοούμενων από την πολύνεκρη πυρκαγιά στην πόλη θέρετρο του Κραν Μοντανά, βρίσκεται μία νεαρή Ελληνίδα.

Όπως μετέδωσε η η ΕΡΤ, η νεαρή, 15 ετών, είναι μόνιμη κάτοικος Ελβετίας, και φέρεται να συγκαταλέγεται στη λίστα των δεκάδων αγνοουμένων, με φόβους πως θα μπορούσε να έχει σκοτωθεί στη φωτιά, καθώς ο επίσημος απολογισμός αυξάνεται λεπτό προς λεπτό.

Τη 15χρονη κοπέλα, ελληνικής καταγωγής, που βρίσκονταν στο μπαρ «Le Constellation», στο Κραν Μοντανά, όπου ξέσπασε η καταστροφική πυρκαγιά αναζητούν οι συγγενείς της, κάνοντας εκκλήσεις για πληροφορίες μέσα από τα social media.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis), βρισκόταν στο μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς μαζί με 3 φίλες. Έχει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική και είναι μόνιμος κάτοικος Ελβετίας. Ο πατέρας της είναι Έλληνας και η μητέρα της Ελβετή.

Ο αδερφός της Αλίκης, έκανε ανάρτηση στα social media αναφέροντας πως «δεν έχουμε κανένα νέο μετά το ξέσπασμα της φωτιά στο μπαρ» και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο παρακάτω τηλέφωνο: +41789040021.