Τουρκία: Πάνω από 100 ανθρακωρύχοι σε απεργία πείνας - Υποχώρησε η εργοδοσία για το μισθολογικό

Περισσότεροι από 100 ανθρακωρύχοι που πραγματοποιούσαν 9ήμερη απεργία πείνας στην τουρκική πρωτεύουσα της Άγκυρας, απαιτώντας τους απλήρωτους μισθούς τους τερμάτισαν την διαμαρτυρία τους την Τρίτη, αφού κατέληξαν σε συμφωνία με τον εργοδότη τους, ανακοίνωσε το συνδικάτο τους.

«Οι περισσότεροι από τους συντρόφους τους έχουν λάβει τους μισθούς τους... Ολοκληρώνουμε τη δράση μας από σήμερα», δήλωσε ο Γκιόκαϊ Τσακίρ, επικεφαλής του συνδικάτου των ανθρακωρύχων, μετά από συνάντηση στο υπουργείο Εσωτερικών.

Οι 110 εργάτες εξόρυξης λιγνίτη είχαν κάνει παράλληλα μια εννιαήμερη πεζοπορία 180 χιλιομέτρων από την κεντρική επαρχία Εσκισεχίρ προς στην Άγκυρα, αναέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Αποζημιώθηκαν οι ανθρακωρύχοι

Οι ανθρακωρύχοι απαιτούσαν την καταβολή των οφειλόμενων μισθών και την αποζημίωση απόλυσης από την εργοδότρια εταιρεία, την Doruk Mining.

Οι ανθρακωρύχοι πραγματοποιούσαν στάση για 14 ώρες την ημέρα μετά την έναρξη της απεργίας πείνας τους, καθώς ζητούσαν συνάντηση με τον υπουργό Ενέργειας.

Τη Δευτέρα, όσοι είχαν εγκατασταθεί σε ένα πάρκο στην Άγκυρα για μια εβδομάδα, απωθήθηκαν από την αστυνομία η οποία τους επιτέθηκε με δακρυγόνα, καθώς προσπαθούσαν να κατευθυνθούν προς το υπουργείο.