«Τους σκότωσα όλους, φυσικά το έκανα»: Ο δολοφόνος που «καρφώθηκε» παραμιλώντας στην τουαλέτα

Από μία ζωή στρωμένη με «ροδοπέταλα», σε έναν δικαστικό Μαραθώνιο για σειρά φόνων που σόκαραν τις ΗΠΑ, ο δολοφόνος Ρόμπερτ Ντερστ παραδέχτηκε τις «αμαρτίες» του με τον πιο απροσδόκητο τρόπο.

Όταν η Κάθλιν «Κάθι» ΜακΚόρμακ εξαφανίστηκε το 1982, όλα τα βλέμματα ήταν εξ' αρχής στραμμένα στον σύζυγό της και πλούσιο μεσίτη κληρονόμο Ρόμπερτ Ντερστ, που ενέπνευσε την πρόσφατη επιτυχία του Netflix «The Beast in Me».

Δεκαοκτώ χρόνια μετά την εξαφάνισή της, ο καλύτερος φίλος του Ντερστ βρέθηκε νεκρός το 2000. Ένα χρόνο αργότερα, τα μέλη του σώματος του γείτονά του ξεβράστηκαν σε έναν κόλπο του Τέξας. Και στις τρεις περιπτώσεις, ο Ντερστ ήταν ύποπτος.

Ρόμπερτ Ντερστ: Μία ζωή ύποπτος

Πρώην πλούσιος γόνος μιας εξέχουσας οικογένειας κτηματομεσιτών στη Νέα Υόρκη, ο Ντερστ έγινε κεντρικό πρόσωπο των φυλλάδων αφότου η σύζυγός του, Κάθι, εξαφανίστηκε ξαφνικά σε ηλικία 29 ετών στις 31 Ιανουαρίου 1982.

Διαβάστε ακόμα: Challenge τεμπελιάς: Έμεινε «ξάπλα» 33 ώρες και έλαβε κάποια χιλιάρικα γι' αυτό

Εκείνη την εποχή, ο Ντερστ είχε πει στην αστυνομία ότι είχαν τσακωθεί πριν φύγει από το εξοχικό τους στην κομητεία Γουέστσεστερ της Νέας Υόρκης, για το διαμέρισμά τους στη Νέα Υόρκη. Πέντε ημέρες αργότερα, ωστόσο, δήλωσε την εξαφάνισή της.

Μία εξαφάνιση που θα έμενε άλυτη στο διηνεκές. Με τους συγγενείς της Κάθλιν να υποψιάζονται τον Ντερστ, οι έρευνες της αστυνομίας δεν απέφεραν τίποτα. Ο Ντερστ υπέβαλε επίσημα αίτηση διαζυγίου από την Κάθι 8 χρόνια μετά την εξαφάνιση.

Η υπόθεση άνοιξε ξανά το 2021, μετά την καταδίκη του για δεύτερο φόνο, οδηγώντας στην καταδίκη του και για τη δολοφονία της ΜακΚόρμακ.

Υπόθεση Μπέρμαν

Η Σούζαν Μπέρμαν, μακροχρόνια φίλη του Ντερστ, η οποία είχε διευκολύνει το δημόσιο άλλοθι του μετά την εξαφάνιση της ΜακΚόρμακ, βρέθηκε δολοφονημένη στις 24 Δεκεμβρίου 2000 στο σπίτι της στη γειτονιά Μπένεντικτ Κάνιον του Λος Άντζελες.

Διαβάστε ακόμα: Σαρκοζί: Κυκλοφορεί βιβλίο με τίτλο «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου»

Λίγες ημέρες μετά την ανακάλυψη, μια επιστολή που είχε σταλεί στο Αστυνομικό Τμήμα του Μπέβερλι Χιλς , με ταχυδρομική σφραγίδα 23 Δεκεμβρίου, περιείχε τη διεύθυνση της Μπέρμαν και τη λέξη «πτώμα».

Στον φάκελο, η λέξη «Μπέβερλι» ήταν γραμμένη λάθος ως «Μπέβερλεϊ». Ο Ντερστ βρισκόταν στη Βόρεια Καλιφόρνια ημέρες πριν από τον θάνατο της Μπέρμαν και είχε πετάξει στη Νέα Υόρκη από το Σαν Φρανσίσκο τη νύχτα πριν ανακαλυφθεί η σορός της.

Η Μπέρμαν είχε λάβει πρόσφατα 50.000 δολάρια από τον Ντερστ σε δύο πληρωμές.

Σε κατάθεση του το 2005, ο Ντερστ ισχυρίστηκε ότι η Μπέρμαν τον κάλεσε λίγο πριν τον θάνατό της για να τον ενημερώσει ότι η αστυνομία του Λος Άντζελες ήθελε να την ανακρίνει σχετικά με την εξαφάνιση της ΜακΚόρμακ.

Μια μελέτη των σημειώσεων της υπόθεσης έθεσε υπό αμφισβήτηση το αν η αστυνομία είχε κάνει μια τέτοια κλήση ή αν η τότε εισαγγελέας της κομητείας Γουέστσεστερ, Τζανίν Πίρο, είχε κανονίσει μια συνέντευξη με την Μπέρμαν.

Αφού έμαθε από την αδερφή του, Γουέντι, ότι η έρευνα για την ΜακΚόρμακ είχε ανοίξει ξανά, ο Ντερστ κρύφτηκε και μετακόμισε στο Γκάλβεστον του Τέξας, μεταμφιεσμένος σε μουγκή γυναίκα για να αποφύγει τις αστυνομικές έρευνες.

Η βιογράφος της Μπέρμαν, Κάθι Σκοτ, ισχυρίστηκε ότι ο Ντερστ τη σκότωσε επειδή είχε ενοχοποιητικές γνώσεις σχετικά με την εξαφάνιση της συζύγου του.

Δίκη Black

Στις 9 Οκτωβρίου 2001, ο Ντερστ συνελήφθη στο Γκάλβεστον λίγο αφότου διαμελισμένα μέλη που ανήκαν στον ηλικιωμένο γείτονά του, τον 71χρονο Μόρις Μπλακ, βρέθηκαν να επιπλέουν στον κόλπο του Γκάλβεστον .

Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 250.000 δολαρίων και έχασε μια ακροαματική διαδικασία στις 16 Οκτωβρίου, ενώ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψής του με την κατηγορία της παράβασης της εγγύησης.

Στις 30 Νοεμβρίου, συνελήφθη μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ της Πενσυλβάνια, αφού προσπάθησε να κλέψει προϊόντα, παρά το γεγονός ότι είχε 500 δολάρια σε μετρητά στην τσέπη του.

Μεταξύ των αντικειμένων που ανακαλύφθηκαν στο αυτοκίνητό του ήταν 37.000 δολάρια σε μετρητά, δύο όπλα, μαριχουάνα, η άδεια οδήγησης του Μπλακ.

Το 2003, ο Ντερστ δικάστηκε για τη δολοφονία του Μόρις Μπλακ. Μετά τον θάνατο, η εισαγγελία παρουσίασε στους ενόρκους μόνο την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, χωρίς άλλες κατηγορίες για φόνο ή ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Ο Ντερστ ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα . Η ομάδα υπεράσπισης του Ντερστ προσέλαβε τον ψυχίατρο Μίλτον Άλτσχουλερ για να τον εξετάσει. Αφού πέρασε εβδομήντα ώρες εξετάζοντάς τον, ο Άλτσχουλερ διέγνωσε στον Ντερστ σύνδρομο Άσπεργκερ, λέγοντας: «Ολόκληρη η ιστορία της ζωής του είναι τόσο συμβατή με τη διάγνωση της διαταραχής Άσπεργκερ».

Ο Ντερστ ισχυρίστηκε ότι ο Μπλακ, τον είχε απειλήσει με πιστόλι. Κατά τη διάρκεια της πάλης για το πιστόλι, το όπλο εκπυρσοκρότησε και πυροβόλησε τον Μπλακ στο πρόσωπο. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι χρησιμοποίησε ένα μαχαίρι , δύο πριόνια και ένα τσεκούρι για να διαμελίσει το σώμα του Μπλακ πριν το βάλει σε σάκκο και το πετάξει στον κόλπο Γκάλβεστον.

Λόγω της έλλειψης εγκληματολογικών στοιχείων, το δικαστήριο αθώωσε τον Ντερστ για φόνο στις 11 Νοεμβρίου 2003.

«Τι έκανα; Τους σκότωσα όλους, αυτό έκανα»

Η αναγνωρισιμότητα του Ντερστ τελικά οδήγησε στη δημιουργία της μίνι σειράς ντοκιμαντέρ του 2015 «The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst», η οποία μεταδόθηκε στο HBO.

Στην ποπ κουλτούρα κυκλοφορεί η παραφιλολογία ότι ο Ντερστ αυτοενοχοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, όταν, φερόμενα, πηγαίνονταν στην τουαλέτα χωρίς να έχει κλείσει το μικρόφωνό του, ακούγεται να λέει: «Ορίστε. Σε πιάσανε! .... Έχεις δίκιο, φυσικά. Αλλά δεν μπορείς να φανταστείς τους υπόλοιπους. ... Δεν ξέρω τι υπάρχει στο σπίτι ... Τι καταστροφή ... Είχε δίκιο. Εγώ έκανα λάθος... Τι στο καλό έκανα; Τους σκότωσα όλους, φυσικά».

Αργότερα όμως αποκαλύφθηκε ότι οι κινηματογραφιστές είχαν μέσω μονταζιέρας αλλάξει την ακολουθία των σχολίων του Ντερστ, αυξάνοντας την φαινομενική σοβαρότητα των φωναχτών συλλογισμών του.

Ένα άλλο όμως στοιχείο ήταν αυτό που τον έστειλε ξανά στο εδώλιο.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο θετός γιος της Σούζαν Μπέρμαν αποκάλυψε μια επιστολή του 1999 που γράφτηκε από τον Ντερστ, η οποία περιείχε το ίδιο τυπογραφικό λάθος με την ένδειξη "Beverley Hills" όπως και στην ανώνυμη επιστολή που είχε κατευθύνει την αστυνομία στο σώμα της Μπέρμαν, εμπλέκοντας τον Ντερστ στη δολοφονία.

Οι παραγωγοί συνειδητοποίησαν ότι είχαν αποκαλύψει πιθανά ενοχοποιητικά στοιχεία και παρέδωσαν τη δεύτερη επιστολή στο γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας του Λος Άντζελες.

Οι νέες πληροφορίες οδήγησαν στην απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Ντερστ για τη δολοφονία πρώτου βαθμού της Μπέρμαν. Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI) συνέλαβε τον Ντερστ στη Νέα Ορλεάνη την παραμονή της μετάδοσης του τελευταίου επεισοδίου της σειράς The Jinx.

Το 2021, ο Ντερστ καταδικάστηκε αμετάκλητα σε ισόβια κάθειρξη για τον φόνο της Μπέρμαν.