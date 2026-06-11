Τραμπ: «Απόψε θα χτυπήσουμε πολύ δυνατά το Ιράν - Θα πάρουμε σύντομα το νησί Χαργκ»

Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καθώς προειδοποίησε το Ιράν, για ένα πολύ μεγάλο χτύπημα απόψε (11/6).

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χτυπήσουν το Ιράν (του οποίου το Ναυτικό, η Πολεμική Αεροπορία, τα ραντάρ, τα αντιαεροπορικά και όλες οι άλλες μορφές άμυνας, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος της επιθετικής του ικανότητας, έχουν εξαντληθεί!) πολύ σκληρά απόψε.

Κάποια στιγμή στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, θα καταλάβουμε το νησί Χαργκ και άλλα σημεία πετρελαϊκής υποδομής και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους, όπως ακριβώς κάναμε με τη Βενεζουέλα, η οποία λειτουργεί εξαιρετικά τόσο για τη Βενεζουέλα όσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Στενά του Ορμούζ: Συνεχίζουν τις επιθέσεις οι ΗΠΑ

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις επιθέσεις και σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε σήμερα ότι επιτέθηκε στη διάρκεια της νύχτας σε ένα τρίτο πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στον Κόλπο του Ομάν την ώρα που προσπαθούσε να μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο εν μέσω του αμερικανικού αποκλεισμού, λέγοντας ότι είναι το τρίτο εμπορικό πλοίο το οποίο έχει αχρηστευθεί από τις δυνάμεις των ΗΠΑ αυτήν την εβδομάδα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.