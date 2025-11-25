Με τη φράση «πιστεύω ότι πλησιάζουμε πολύ κοντά σε μία συμφωνία», ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.

«Δεν είναι εύκολο, αλλά πιστεύω ότι θα φτάσουμε εκεί», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ μιλώντας στον Κήπο των Ρόδων, στον Λευκό Οίκο.

Κατά τη διάρκεια παραδοσιακής τελετής για την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο Τραμπ αναφέρθηκε στο ουκρανικό λέγοντας:

«Πιστεύω ότι πλησιάζουμε πολύ κοντά σε μία συμφωνία, θα το μάθουμε..κάνουμε πρόοδο».

Διαβάστε επίσης: Λευκός Οίκος: «Λεπτές αλλά όχι ανυπέρβλητες λεπτομέρειες» για το ουκρανικό - Τι απομένει για το deal

President Trump on the Ukraine war:



We're working on that final war.



I think we are getting very close to a deal — we will find out.



I thought this [war] was going to be an easy one [to solve]. pic.twitter.com/94xv2XK6u4 — TabZ (@TabZLIVE) November 25, 2025

Ζελένσκι: «Έτοιμοι να προχωρήσουμε»

Από τη μεριά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει με το πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ουκρανίας, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Διαβάστε περισσότερο: Πότε θα είναι το «έτος μηδέν» για ρωσική εισβολή στην Ευρώπη: Εφιαλτική πρόβλεψη του Γερμανού ΥΠΕΞ

Ο Ουκρανός πρόεδρος, σύμφωνα με το Sky News, δήλωσε στη Συμμαχία των Προθύμων ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις για εγγυήσεις ασφαλείας της Ευρώπης πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την Ευρώπη.

Είπε επίσης ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη:

να προχωρήσει με το πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας με τον Τραμπ και τους Ευρωπαίιους.

να συζητήσει ευαίσθητα σημεία της ειρηνευτικής συμφωνίας με τον Τραμπ - και οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να συμμετάσχουν στη συνάντηση

οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει επίσης να επεξεργαστούν ένα εφικτό πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας «δύναμης διαβεβαίωσης» στην Ουκρανία

και οι σύμμαχοι του Κιέβου θα πρέπει να υποστηρίξουν την Ουκρανία εφόσον η Ρωσία δεν δείξει προθυμία να τερματίσει την εισβολή της.

Σύμφωνα με το Αxios, ο πρόεδρος της Ουκρανίας θέλει να συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ «το συντομότερο δυνατό» - πιθανώς κατά την Ημέρα των Ευχαριστιών - για να οριστικοποιήσουν μια κοινή συμφωνία ΗΠΑ-Ουκρανίας σχετικά με τους όρους τερματισμού του πολέμου, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αρχηγός του προσωπικού του Ζελένσκι Άντρι Γέρμακ, στο πρακτορείο.

«Ελπίζω η επίσκεψη του Προέδρου Ζελένσκι να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατό, επειδή... θα βοηθήσει τον Πρόεδρο Τραμπ να συνεχίσει την ιστορική του αποστολή να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο», δήλωσε ο Γέρμακ στο Axios.

Εκτιμάται ότι ο Τραμπ θα αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον το βράδυ της Τρίτης και θα παραμείνει στο Μαρ-α-Λάγκο για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

