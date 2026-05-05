Τραμπ: «Το Ιράν δεν έχει καμία ελπίδα, το έχουμε νικήσει κατά κράτος» - Τι είπε για το άνοιγμα του Ορμούζ

Στον πόλεμο με το Ιράν και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε εκδήλωση στο Οβάλ Γραφείο, λέγοντας ότι «το Ιράν δεν έχει καμία ελπίδα».

«Ποτέ δεν είχε. Το ξέρουν. Μου το λένε όταν μιλάω μαζί τους και μετά βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε πόσο καλά τα πάνε», επισήμανε στη συνέχεια, επαναλαμβάνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν εξοντώσει τον στρατό, το ναυτικό, την αεροπορία και τους ηγέτες του Ιράν.

Διαβάστε ακόμα: Axios: Το μήνυμα-προειδοποίηση του Λευκού Οίκου στο Ιράν λίγο πριν την επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ

Τραμπ: «Οι ΗΠΑ έχουν νικήσει το Ιράν κατά κράτος»

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», πρόσθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ενώ ο ισχυρίστηκε ότι ο ναυτικός στόλος της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχει περιοριστεί σε μικρά σκάφη με πολυβόλα.

Οι ΗΠΑ «έχουν νικήσει [το Ιράν] κατά κράτος», είπε, προσθέτοντας ότι το Ιράν «έχει περιοριστεί σε μικρά σκάφη με ένα πολυβόλο στο μπροστινό μέρος τους». Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν ξεκίνησε τον πόλεμο με 159 πλοία, πριν πει ότι «κάθε πλοίο που είχαν βρίσκεται τώρα στο βυθό της θάλασσας» και «έτσι ψάχνουν για μικρά σκάφη για να προσπαθήσουν να ανταγωνιστούν το σπουδαίο ναυτικό μας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι η ασιατική χώρα «ξέρει τι να μην κάνει» όταν ρωτήθηκε για παραβιάσεις της εκεχειρίας.

«Οι ΗΠΑ συνάπτουν τεράστιες συμφωνίες για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ»

Σχετικά με τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, ο Τραμπ λέει ότι κανένα ιρανικό πλοίο δεν κατάφερε να περάσει. Ένα πλοίο προσπάθησε και οι αμερικανικές δυνάμεις «χτύπησαν τον κινητήρα με μία βολή» αφού έλαβαν προειδοποίηση να μην περάσουν.

Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ συνάπτουν «τεράστιες συμφωνίες» με τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, ενώ είπε ότι αναμένει θετική συζήτηση με τον Κινέζο Πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, όταν επισκεφθεί την Κίνα την επόμενη εβδομάδα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός λειτουργεί πολύ καλά και ότι το Ιράν «θέλει να κάνει συμφωνία». «Παίζουν παιχνίδια, αλλά αφήστε με να σας πω, θέλουν να κάνουν συμφωνία», συμπλήρωσε.

Διαβάστε ακόμα: Στην Ελλάδα ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα στο 2026: Τον Ιούλιο στην Αθήνα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ

Το μήνυμα-προειδοποίηση του Λευκού Οίκου στο Ιράν λίγο πριν την επιχείρηση στα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ γνωστοποίησε στο Ιράν την Κυριακή (3/4) για την επικείμενη αμερικανική επιχείρηση «Project Freedom», η οποία στοχεύει στην διέλευση των πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, εξαπολύοντας απειλές στην Τεχεράνη προκειμένου να μην παρεμβαίνει.

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Axios, παρά την προειδοποίηση, οι ιρανικές δυνάμεις άρχισαν νέο κύμα επιθέσεων κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων, εμπορικών πλοίων και στόχων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η συγκεκριμένη ενέργεια από την πλευρά της Ουάσιγκτον φαίνεται να στόχευε στη μείωση του κινδύνου κλιμάκωσης της σύγκρουσης στην περιοχή.

Νωρίτερα, ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, και ο επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατηγός Νταν Κέιν, υποβάθμισαν τις ιρανικές επιθέσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ.

Ωστόσο, ορισμένοι Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να δώσει την εντολή για την παύση της εκεχειρίας, ξεκινώντας νέες πολεμικές επιχειρήσεις, αν το διπλωματικό αδιέξοδο συνεχιστεί.

Η προειδοποίηση για την επιχείρηση «Project Freedom» έρχεται μετά την ανάρτηση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social την Κυριακή. Ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ επικοινωνούν με το Ιράν τόσο ανοιχτά όσο και ήσυχα, προκειμένου να επιτραπεί η αμυντική επιχείρηση προς όφελος της παγκόσμιας ασφάλειας.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, παρέπεμψε στην ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social, χωρίς να προσφέρει περαιτέρω σχόλια.