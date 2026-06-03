Εκρηκτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Πλήγματα Ιράν, στρατιωτική απάντηση ΗΠΑ και ένταση Ισραήλ–Λιβάνου

Σε οριακό σημείο βρίσκεται για ακόμη μία φορά η Μέση Ανατολή, με τη στρατιωτική κλιμάκωση να εντείνεται και τα διπλωματικά περιθώρια να στενεύουν επικίνδυνα.

Οι επιθέσεις του Ιράν κατά συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο, τα νέα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικούς στόχους και η συνέχιση των ισραηλινών βομβαρδισμών στον νότιο Λίβανο συνθέτουν ένα εκρηκτικό σκηνικό που ενισχύει τους φόβους για γενικευμένη ανάφλεξη.

Τα ξημερώματα σήμανε συναγερμός σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, όταν ιρανικοί πύραυλοι και drones εκτοξεύθηκαν προς την περιοχή. Σύμφωνα με τις αρχές του Κουβέιτ, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν τις απειλές, ενώ στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν προειδοποιητικές σειρήνες.

Την ίδια ώρα, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι εξουδετέρωσε πολλούς από τους πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προχωρώντας παράλληλα σε πλήγματα «αυτοάμυνας» στο νησί Κεσμ του Ιράν, στοχοποιώντας εγκαταστάσεις ελέγχου. Η Ουάσινγκτον απέρριψε τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης περί επιτυχημένων επιθέσεων σε αμερικανικές βάσεις.

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Παρά την ένταση στο πεδίο, οι διπλωματικές επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να συνεχίζονται. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες είναι «αδιάκοπες», ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται θέμα άρσης κυρώσεων χωρίς άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ και σαφείς δεσμεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Στο μεταξύ, το Ισραήλ συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο, με τη Χεζμπολάχ να απαντά, εντείνοντας τον κίνδυνο ευρύτερης σύρραξης. Αν και υπήρξαν αναφορές για πιθανή αποκλιμάκωση, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν «όπως έχει σχεδιαστεί», ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί με περαιτέρω κλιμάκωση.

Μέσα σε αυτό το εύθραυστο περιβάλλον, Ισραήλ και Λίβανος προχωρούν σήμερα στην Ουάσινγκτον στον τέταρτο γύρο συνομιλιών υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, με τις προσδοκίες ωστόσο να παραμένουν περιορισμένες.

