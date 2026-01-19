Τραμπ σε Νορβηγό πρωθυπουργό: «Αφού δεν πήρα το Νόμπελ, δεν είμαι υποχρεωμένος να σκέφτομαι μόνο την ειρήνη»

Μία περίεργη, όπως χαρακτηρίζεται, επιστολή φαίνεται ότι έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στον πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Γιούνας Γκαρ Στόρε, με την οποία συνδέει την επιθετική ρητορική του για τη Γροιλανδία με την απόφαση να μην του απονεμηθεί το Νόμπελ Ειρήνης.

Στην εν λόγω επιστολή, που δημοσιεύεται από τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία, ο Τραμπ γράφει πως «δεν αισθάνεται πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι την ειρήνη» από τη στιγμή που δεν του δόθηκε το Νόμπελ.

Ακόμα, αναφέρει πως το ΝΑΤΟ θα πρέπει να συνδράμει στην κατάληψη της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ.

«Αγαπητέ Γιούνας: Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα σου αποφάσισε να μην μου απονείμει το Νόμπελ Ειρήνης για το γεγονός ότι σταμάτησα οκτώ πολέμους, δεν αισθάνομαι πλέον την υποχρέωση να σκέφτομαι αποκλειστικά την ειρήνη, αν και αυτή θα είναι πάντα κυρίαρχη, αλλά τώρα μπορώ να σκεφτώ τι είναι καλό και σωστό για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Δανία δεν μπορεί να προστατεύσει αυτή τη γη από τη Ρωσία ή την Κίνα, άρα γιατί έχουν «δικαίωμα ιδιοκτησίας»; Δεν υπάρχουν γραπτά έγγραφα, απλώς ένα πλοίο προσάραξε εκεί πριν από εκατοντάδες χρόνια, αλλά και εμείς είχαμε πλοία που προσάραξαν εκεί. Έχω κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από οποιονδήποτε άλλο από την ίδρυσή του, και τώρα, το ΝΑΤΟ πρέπει να κάνει κάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κόσμος δεν είναι ασφαλής αν δεν έχουμε τον πλήρη και απόλυτο έλεγχο της Γροιλανδίας. Ευχαριστώ!» αναφέρει, αναλυτικά, η επιστολή του.

Πριν από τη γνωστοποίηση της είδησης της επιστολής, ο Τραμπ είχε κάνει και μία ανάλογη ανάρτηση στο Truth Social, όπου κατήγγειλε τη Δανία ότι δεν μπορεί να προστατεύσει το νησί της Αρκτικής.

«Το ΝΑΤΟ λέει στη Δανία, εδώ και 20 χρόνια, πως πρέπει να "απομακρύνει τη ρωσική απειλή από τη Γροιλανδία". Δυστυχώς, η Δανία δεν έχει καταφέρει να κάνει τίποτα σχετικά με αυτό» έγραψε.