Τρεις μήνες παράλυσης στο Στενό του Ορμούζ: Διελεύσεις με το σταγονόμετρο - Ανησυχία στον ναυτιλιακό κλάδο

Τα πιο ισχυρά στελέχη του ναυτιλιακού κλάδου παγκοσμίως έχουν συγκεντρωθεί αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα για την ετήσια Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση, με το Στενό του Ορμούζ να παραμένει «καυτό» θέμα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δηλώσει ότι η επαναλειτουργία του Στενού αναμένεται σύντομα., ενώ αξιωματούχοι της κυβέρνησής του επισημαίνουν ότι πλοία διέρχονται από το ζωτικής σημασίας πέρασμα.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το CNN, οι περισσότεροι παράγοντες της ναυτιλίας παραμένουν απρόθυμοι να στείλουν φορτηγά πλοία στην περιοχή, έως ότου τουλάχιστον οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συνάψουν μια οριστική ειρηνευτική συμφωνία που θα περιλαμβάνει την ασφαλή επαναλειτουργία του στενού.

Το κλείσιμο του Στενού συνεχίζει να μπλοκάρει το 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου από τις παγκόσμιες αγορές, μαζί με το υγροποιημένο φυσικό αέριο και τα λιπάσματα που απαιτούνται για τη λειτουργία της διεθνούς οικονομίας.

Αφού οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν την περασμένη εβδομάδα λόγω των ελπίδων για συμφωνία σχετικά με την επαναλειτουργία του Στενού, τα συμβόλαια μελλοντικής αποπληρωμής πετρελαίου εκτοξεύτηκαν τη Δευτέρα, μετά από ένα Σαββατοκύριακο νέου γύρου συγκρούσεων στην περιοχή και αναφορών ότι το Ιράν είχε διακόψει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Με το «σταγονόμετρο» οι διελεύσεις από το Στενό του Ορμούζ

Σύμφωνα με την εταιρία ερευνών Kpler, μόνο επτά πλοία διέσχισαν το Στενό την Παρασκευή (29/5) — πέντε εισερχόμενα και δύο εξερχόμενα. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μόλις τέσσερα επιπλέον πλοία έφυγαν από το Στενό. Συνήθως, εκατό φορτηγά πλοία διέρχονται καθημερινά από τη θαλάσσια οδό, σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων ναυτιλίας Lloyd’s List.

«Η κυκλοφορία παραμένει εξαιρετικά μειωμένη», δήλωσε στο CNN ο Ματ Σμιθ, διευθυντής έρευνας εμπορευμάτων της Kpler. «Εκτός από μια χούφτα δεξαμενόπλοια που διασχίζουν το Στενό κάθε μέρα, αυτό παραμένει ουσιαστικά κλειστό», συμπλήρωσε.

Δεδομένου ότι η τρέχουσα κίνηση είναι ελάχιστη σε σύγκριση με το κανονικό, οι εκπρόσωποι του κλάδου δεν πιστεύουν ότι θα έχει σημαντική επίδραση στις παγκόσμιες αγορές.

Θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από έναν «περιορισμένο αριθμό επιτυχημένων διελεύσεων» για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, δήλωσε στο CNN ο Gene Seroka, εκτελεστικός διευθυντής του λιμανιού του Λος Άντζελες, ο οποίος εργάστηκε για πέντε χρόνια στην American President Lines στη Μέση Ανατολή.

«Το μεγαλύτερο ζήτημα είναι αν οι μεταφορείς, οι ασφαλιστές και οι πλοιοκτήτες έχουν αρκετή εμπιστοσύνη στο μακροπρόθεσμο περιβάλλον ασφάλειας για να επαναφέρουν τα κανονικά δρομολόγια», είπε ο Seroka.

Οι προσπάθειες τον περασμένο μήνα ο αμερικανικός στρατός να οδηγήσει εμπορικά πλοία έξω από το Στενό μέσω του «Project Freedom» αποδείχθηκαν βραχύβιες. Παρά τις αναφορές για νέες συνοδείες τις τελευταίες ημέρες, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη.

«Αν και οι αμερικανικές δυνάμεις δεν παρέχουν συνοδεία, συνεχίζουμε να επικοινωνούμε και να συντονιζόμαστε με εμπορικά πλοία που επιδιώκουν να διέλθουν ελεύθερα και με ασφάλεια από το Στενό του Ορμούζ», δήλωσε ο πλοίαρχος Tim Hawkins, εκπρόσωπος της διοίκησης.

«Δεν θα δούμε πλήρη επανέναρξη της κυκλοφορίας έως ότου δοθεί μεγαλύτερη εγγύηση ασφαλούς διέλευσης»

Πηγές του κλάδου επιβεβαιώνουν ότι θα χρειαστεί χρόνος για να επανέλθει η κανονική κυκλοφορία. «Η γενική μας αίσθηση είναι ότι η απειλή για τα πλοία που διασχίζουν το Στενό παραμένει σημαντική και δεν θα δούμε πλήρη επανέναρξη της κυκλοφορίας μέσω του Στενού έως ότου υπάρξει ισχυρότερη εγγύηση για ασφαλή διέλευση», δήλωσε πηγή του πετρελαϊκού κλάδου στο CNN τη Δευτέρα (1/6).

Τη ίδια ημέρα, ένα φορτηγό πλοίο που ταξίδευε στο βόρειο τμήμα του Περσικού Κόλπου χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, σύμφωνα με βρετανικό οργανισμό θαλάσσιας ασφάλειας. Έχουν σημειωθεί 39 επιθέσεις κατά πλοίων στην περιοχή και 11 θάνατοι από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

Τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία συνήθως μεταφέρουν μεγάλο μέρος των τροφίμων και άλλων αγαθών προς τις χώρες του Κόλπου, έχουν επίσης παγιδευτεί λόγω του κλεισίματος του στενού.

Η Maersk, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, δεν έχει στείλει κανένα πλοίο από τα μέσα Μαΐου. Έξι πλοία της Maersk εξακολουθούν να είναι παγιδευμένα στον Κόλπο. Πηγές της ναυτιλιακής βιομηχανίας δήλωσαν ότι είναι ζωτικής σημασίας να μην επιβληθούν περιορισμοί ή τέλη στα πλοία μόλις το Στενό ανοίξει ξανά.

«Καθώς η ναυτιλία δέχεται αυξανόμενη πίεση από γεωπολιτικά γεγονότα, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεργαστούμε ώστε να θέτουμε πάντα την ασφάλεια των ναυτικών σε πρώτη προτεραιότητα», δήλωσε ο Αρσένιο Ντομίνγκες, γενικός γραμματέας του ΔΝΟ, στη ναυτιλιακή διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τη.

«Καλώ τον κλάδο να σταθεί στο πλευρό του ΔΝΟ στην υπεράσπιση της αρχής της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης διοδίων και διακριτικών μέτρων διέλευσης», συμπλήρωσε.

Οι ναύλοι για τη ναυτιλία στον υπόλοιπο κόσμο έχουν ήδη αυξηθεί λόγω των διαταραχών. Η Heidmar, μια ελληνική εταιρεία εκμετάλλευσης δεξαμενόπλοιων, ανέφερε αύξηση των εσόδων κατά περισσότερο από 200% το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε σύγκριση με πέρυσι, κυρίως λόγω αυτού που ο διευθύνων σύμβουλος Pankaj Khanna περιέγραψε ως «ιστορικά υψηλούς» ναύλους.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Chevron, Mike Wirth, δήλωσε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη που κλονίστηκε από τον πόλεμο.

«Χρειάζονται νέα πλοία για να επιστρέψουν, και οι πλοιοκτήτες πρέπει να αισθάνονται άνετα να στείλουν πίσω τα πληρώματα μετά από μήνες εγκλωβισμού», δήλωσε ο Wirth στο Bloomberg την Παρασκευή.

«Η εκκαθάριση των αποθεμάτων για να επιτραπεί η επανεκκίνηση των πετρελαϊκών κοιτασμάτων και η αποκατάσταση των ζημιών δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη», τόνισε.