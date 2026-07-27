Φωτιά στη Γαλλία: Συρρικνώνονται τα μέτωπα, εντείνονται οι φόβοι - Νέο κύμα ζέστης αυξάνει τον κίνδυνο

Η τεράστια φωτιά που μαίνεται εδώ και μέρες κοντά στο Μπορντό της Γαλλίας έχει πλέον «λιγότερες ενεργές εστίες, αλλά δεν έχει οριοθετηθεί», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

Ωστόσο, οι αρχές φοβούνται ότι αυτή η ανάπαυλα δεν είναι παρά ένα διάλειμμα πριν από την έλευση νέου κύματος ζέστης από αύριο, όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές με λιγότερους ανέμους. Αλλά ενεργές εστίες παραμένουν. Η πιο ενεργή μεταξύ τους βρίσκεται ανάμεσα στην Μαρσπρίμ και το Πιεροτόν, στις πύλες του Μπορντό», δήλωσε ο λοχαγός Γουϊλφρίντ Σνεντέρ, εκπρόσωπος της Sdis 33.

Φωτιά στη Γαλλία - Ακόμα ανεξέλεγκτα τα μέτωπα

«Δεν μπορούμε να πούμε ότι η φωτιά έχει σταθεροποιηθεί. Σταθεροποιήσαμε μία κατάσταση που ήταν τελείως ασταθής, αλλά συνεχίζουμε να μην ελέγχουμε την πυρκαγιά. Στην πραγματικότητα, έχουμε μία πολύ ενεργή ζώνη και πλέον όχι πολλές πολύ ενεργές ζώνες, όπως συνέβαινε στις προηγούμενες μέρες».

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Στην συγκυρία αυτή πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση διυπουργικού συμβουλίου για την διαχείριση της κρίσης υπό τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο υπουργείο Εσωτερικών με θέμα τις πυρκαγιές, ενώ θα ακολουθήσουν συνεδριάσεις με θέμα τους πληγέντες από τις πυρκαγιές τομείς της οικονομίας.

Στο μεταξύ, η μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας Météo-France προειδοποιεί για «νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών» από αύριο. Οι ανώτατες θα φθάνουν τους 40°C και οι άνεμοι θα είναι λιγότερο ισχυροί και ξηρότεροι.

«Όλες οι προϋποθέσεις συγκλίνουν για την αναζωπύρωση της πυρκαγιάς», δήλωσε στο AFP ο Φιλίπ ντε Γκονβίλ, δήμαρχος της κωμόπολης Λεζ-Καπ Φερά, η οποία επλήγη από την αρχή της πυρκαγιάς προειδοποιώντας ότι περιμένει ότι η ανάπαυλα είναι προσωρινή.

Φωτιά στην Ισπανία - Παραμένει η ελληνική αποστολή στο μέτωπο

Ενόψει των δυσμενών συνθηκών, παρατάθηκε η παραμονή της ελληνικής αποστολής των εναέριων μέσων που επιχειρούν στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης (ERCC), η Ελλάδα ανταποκρίθηκε θετικά στην παράταση της παραμονής της ελληνικής αποστολής εναέριων μέσων στην Ισπανία, η οποία επιχειρεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM) για την αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Αξιολογώντας τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία των επιστημόνων για τις καιρικές συνθήκες που αναμένονται στη χώρα και λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα που θα απαιτηθεί, η Ελλάδα ενημέρωσε το ERCC ότι η ελληνική αποστολή θα μπορεί να παραταθεί για μια ημέρα ακόμα, κάτι που έγινε αποδεκτό.