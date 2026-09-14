Viral οι Ινδοί αξιωματούχοι που έτρωγαν ξηρούς καρπούς ενώ μιλούσαν Πούτιν και Πεζεσκιάν

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν βίντεο από τη 18η Σύνοδο Κορυφής των BRICS στο Νέο Δελχί, με πρωταγωνιστές δύο υψηλόβαθμους Ινδούς αξιωματούχους.
Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας της Ινδίας, Ατζίτ Ντοβάλ, και ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, Ραντίρ Τζαϊσβάλ, καταγράφηκαν να τρώνε ξηρούς καρπούς κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων ηγετών κρατών που συμμετείχαν στη Σύνοδο.
Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο Ντοβάλ φαίνεται να τρώει ενώ τον λόγο έχει ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν. Σε άλλο βίντεο, ο Τζαϊσβάλ εμφανίζεται να καταναλώνει ξηρούς καρπούς την ώρα που μιλά ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.
Τα συγκεκριμένα στιγμιότυπα έγιναν γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας πλήθος χιουμοριστικών σχολίων από χρήστες.
Αρκετοί σχολίασαν με χιουμοριστική διάθεση το γεγονός ότι οι δύο αξιωματούχοι δεν φαίνεται να αντιστάθηκαν σε ένα μικρό σνακ ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα επίσημης διεθνούς συνάντησης. Άλλοι έκαναν ανάλογα σχόλια για τη διατροφή και το βάρος τους.
Οι εικόνες, πάντως, προκάλεσαν περισσότερο χαμόγελα παρά αντιδράσεις, μετατρέποντας ένα στιγμιότυπο από τη Σύνοδο των BRICS σε ένα από τα viral θέματα των τελευταίων ωρών.
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