«Ξέφυγαν για 30 δευτερόλεπτα»: Νέες αποκαλύψεις για τη ληστεία του αιώνα στο Λούβρο

Οι δράστες της «κλοπής του αιώνα» στο Λούβρο κατάφεραν να ξεφύγουν από τους αστυνομικούς που έφτασαν πρώτοι στη γκαλερί του Απόλλωνα για μόλις 30 δευτερόλεπτα, όπως προκύπτει από την έρευνα που διέταξε το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού και παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Πολιτισμού της Γερουσίας. Η καθοριστική αυτή χρονική λεπτομέρεια αποδίδεται στα σοβαρά κενά ασφαλείας του μουσείου.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της έρευνας, Νοέλ Κορμπάν, οι κλέφτες θα είχαν συλληφθεί αν οι φρουροί της ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας και οι αστυνομικοί είχαν φτάσει στο σημείο μισό λεπτό νωρίτερα. Την ώρα της κλοπής, το πρωί της 19ης Οκτωβρίου, μόνο μία από τις δύο κάμερες ασφαλείας λειτουργούσε στη διαδρομή που επέλεξαν οι δράστες, ενώ στο κέντρο ελέγχου οι υπάλληλοι δεν διέθεταν επαρκείς οθόνες για να παρακολουθούν ζωντανή εικόνα. Η έλλειψη συντονισμού οδήγησε μάλιστα την αστυνομία σε λάθος σημείο όταν χτύπησε ο συναγερμός.

«Συνολική αποτυχία»

Ο πρόεδρος της επιτροπής, Λοράν Λαφόν, έκανε λόγο για «συνολική αποτυχία» του μουσείου και της αρμόδιας εποπτικής αρχής στη διαχείριση θεμάτων ασφαλείας. Ο Κορμπάν πρόσθεσε ότι ένα σύγχρονο σύστημα CCTV, πιο ανθεκτικό γυαλί ή καλύτερος εσωτερικός συντονισμός θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει τη μεγάλη απώλεια των κοσμημάτων αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία παραμένουν άφαντα.

Τα νέα στοιχεία

Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι εδώ και μια δεκαετία διάφορες μελέτες είχαν επισημάνει τα κενά ασφαλείας, ακόμη και ένας έλεγχος της Van Cleef & Arpels το 2019, ο οποίος είχε προειδοποιήσει για την ευαλωτότητα του μπαλκονιού δίπλα στον Σηκουάνα —το ίδιο σημείο από όπου εισέβαλαν οι ληστές χρησιμοποιώντας πτυσσόμενη σκάλα. Παρά τις προειδοποιήσεις, οι συστάσεις δεν εφαρμόστηκαν. Η διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, φέρεται να μην είχε ενημερωθεί ποτέ για τον συγκεκριμένο έλεγχο, που είχε διαταχθεί από τον προκάτοχό της, Ζαν-Λικ Μαρτινέζ.

Η αστυνομία θεωρεί ότι έχει πλέον συλλάβει και τους τέσσερις δράστες, οι οποίοι διέφυγαν με μοτοσικλέτες αφού ολοκλήρωσαν τη ληστεία σε περίπου 10 λεπτά.

Οι αποκαλύψεις αναμένεται να εντείνουν την πίεση προς τη Ντε Καρ, την πρώτη γυναίκα διευθύντρια του μουσείου, καθώς ερωτήματα πληθαίνουν για το πώς το πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου βρέθηκε τόσο απροστάτευτο. Παράλληλα, η γαλλική Εθνοσυνέλευση έχει ξεκινήσει δική της έρευνα, ενώ η Ντε Καρ και ο Μαρτινέζ αναμένεται να καταθέσουν ενώπιον των γερουσιαστών την επόμενη εβδομάδα.

Την κατάσταση επιβαρύνουν ακόμη περισσότερα προβλήματα: το μουσείο αποκάλυψε το Σαββατοκύριακο ότι διαρροή νερού στα τέλη Νοεμβρίου προκάλεσε ζημιές σε 300 έως 400 έργα του αιγυπτιακού τμήματος.