ΥΠΕΞ Ιράν: Η βία στις διαδηλώσεις αποτελεί πρόσχημα για να επέμβει ο Τραμπ

Η κατάσταση στο Ιράν «βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο» έπειτα από τα βίαια επεισόδια που συνδέονται με τις διαδηλώσεις του σαββατοκύριακου, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί.
Η προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Τεχεράνης, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα επέμβουν, αν οι διαδηλώσεις γίνουν αιματηρές, υποκινεί «τρομοκράτες» για να στοχοθετούν διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας προκειμένου να προκαλέσουν επέμβαση από ξένη δύναμη, κατήγγειλε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.
«Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, αλλά και για διάλογο» σχολίασε ο ίδιος.
Ο ίδιος παρείχε καμία απόδειξη για τα λεγόμενά του, που έρχονται μετά τον θάνατο περισσοτέρων από 500 ατόμων.
Μεταξύ των νεκρών είναι και η 23χρονη Ρουμπίνα Αμινιάν, φοιτήτρια που «πυροβολήθηκε στο κεφάλι» κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της σε διαμαρτυρία στη Τεχεράνη.
Η οικογένειά της έκανε λόγο για ένα «θαρραλέο» άτομο, που πάλευε για τα δικαιώματά της και ήξερε τι ήταν σωστό.
Κατά το Iran Human Rights, οι Αρχές του Ιράν δεν επέτρεψαν τους γονείς της να τη θάψουν, αφότου κατάφεραν να βρουν τη σορό της, μεταξύ εκατοντάδων άλλων.
- Ο μαξιμαλισμός των αγροτών, οι απαντήσεις Τσίπρα στην Καρυστιανού και τα βέλη Άδωνι στους σιωπηλούς
- Το προσωπικό δράμα του βασιλιά της κωμωδίας - Το τροχαίο που σημάδεψε τη ζωή του Διονύση Παπαγιαννόπουλου
- Σε «τεντωμένο σχοινί» η σχέση Open – Μαλέσκου: Η κίνησή της που δεν άρεσε και τα χαμηλά νούμερα
- Survivor 2026 - «Τα πήρε» ο Gio με τον Σταύρο: «Σπόρε, αν δεν έπεφτε το βρακί μου την πλάτη μου θα κοιτούσες»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.