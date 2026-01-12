ΥΠΕΞ Ιράν: Η βία στις διαδηλώσεις αποτελεί πρόσχημα για να επέμβει ο Τραμπ

Η κατάσταση στο Ιράν «βρίσκεται υπό πλήρη έλεγχο» έπειτα από τα βίαια επεισόδια που συνδέονται με τις διαδηλώσεις του σαββατοκύριακου, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραγτσί.

Η προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της Τεχεράνης, ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα επέμβουν, αν οι διαδηλώσεις γίνουν αιματηρές, υποκινεί «τρομοκράτες» για να στοχοθετούν διαδηλωτές και δυνάμεις ασφαλείας προκειμένου να προκαλέσουν επέμβαση από ξένη δύναμη, κατήγγειλε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

«Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο, αλλά και για διάλογο» σχολίασε ο ίδιος.

Ο ίδιος παρείχε καμία απόδειξη για τα λεγόμενά του, που έρχονται μετά τον θάνατο περισσοτέρων από 500 ατόμων.

Μεταξύ των νεκρών είναι και η 23χρονη Ρουμπίνα Αμινιάν, φοιτήτρια που «πυροβολήθηκε στο κεφάλι» κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της σε διαμαρτυρία στη Τεχεράνη.

Η οικογένειά της έκανε λόγο για ένα «θαρραλέο» άτομο, που πάλευε για τα δικαιώματά της και ήξερε τι ήταν σωστό.

Κατά το Iran Human Rights, οι Αρχές του Ιράν δεν επέτρεψαν τους γονείς της να τη θάψουν, αφότου κατάφεραν να βρουν τη σορό της, μεταξύ εκατοντάδων άλλων.