Υπό κράτηση ο Γάλλος τραγουδιστής Πατρίκ Μπρουέλ - Κατηγορίες για βιασμούς

Οι Αρχές της Γαλλίας προχώρησαν στην προσαγωγή του διάσημου καλλιτέχνη Πατρίκ Μπρουέλ (Patrick Bruel), μετά τις καταγγελίες που έγιναν σε βάρος του για σεξουαλική βία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Γάλλος τραγουδιστής προσήχθη σήμερα, Δευτέρα (08/06), στο πλαίσιο της έρευνας που τρέχει σε βάρος του, όπως ενημέρωσε η εισαγγελία της Ναντέρ.

Οι καταγγελίες σε βάρος του είναι πολλές και ξεκινούν για φερόμενες επιθέσεις από το 1991 έως και το 2012, με τον 67χρονο να ελέγχεται για τουλάχιστον δύο βιασμούς και δύο απόπειρες.

Μεταξύ των καταγγελλουσών είναι και η γνωστή τηλεοπτική και ραδιοφωνική παρουσιάστρια Φλαβί Φλαμέντ, η οποία ισχυρίζεται ότι ο τραγουδιστής τη νάρκωσε και τη βίασε στο σπίτι του στο Παρίσι το 1991, όταν εκείνη ήταν 16 ετών και εκείνος 32.

Οι Αρχές μπορεί να τον κρατήσουν για έως και 48 ώρες, με τον ίδιο, πάντως, να επιμένει στην αθωότητά του.

Σε παλαιότερη τοποθέτησή του, είχε αναφέρει πως ποτέ στη ζωή του δεν «επιβλήθηκε σε γυναίκα».

«Ούτε έχω ναρκώσει, χειραγωγήσει ή προσπαθήσει να υποτάξω κανέναν... ούτε χρησιμοποίησα τη φήμη μου για να κακοποιήσω ή να αποκτήσω μη συναινετικές σχέσεις» τόνισε.

Προς το παρόν, έχουν ακυρωθεί εμφανίσεις του στο Παρίσι, αλλά και μπήκε στον «πάγο» η επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία του, με το Μόντρεαλ να είναι μεταξύ των πρώτων περιοχών που αντέδρασε στις εξελίξεις.