Ζελένσκι: «Οι Ρώσοι αξιωματούχοι να τελειώσουν τον πόλεμο ή να βρουν καταφύγια»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (25/9) ότι εάν η Ρωσία δεν τερματίσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι που εργάζονται στο Κρεμλίνο θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι γνωρίζουν πού βρίσκεται το πλησιέστερο καταφύγιο.

Είπε ακόμα ότι είχε την ρητή υποστήριξη του Προέδρου Τραμπ για να χτυπήσει ρωσικούς στόχους όπως ενεργειακές υποδομές και εργοστάσια όπλων. Και είπε ότι εάν η Ουκρανία λάβει επιπλέον όπλα μεγάλου βεληνεκούς από τις ΗΠΑ, «θα τα χρησιμοποιήσουμε».

Ο Ζελένσκι είπε στον δημοσιογράφο του Axios ότι έκανε ένα συγκεκριμένο αίτημα στον Τραμπ όταν οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν την Τρίτη, για ένα νέο σύστημα όπλων που, όπως είπε, θα ανάγκαζε τον Βλαντιμίρ Πούτιν να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ζελένσκι: Διπλωματία αλλά και πυγμή στο «τραπέζι»

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι θα αποκαλύψει ποιο είναι το οπλικό σύστημα μόλις κλείσουν οι κάμερες, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ του είπε: «Θα εργαστούμε πάνω σε αυτό».

Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι η Ουκρανία δεν θα βομβαρδίσει αμάχους επειδή «δεν είμαστε τρομοκράτες». Αλλά υπονόησε ότι τα κέντρα της ρωσικής εξουσίας, όπως το Κρεμλίνο, ήταν πολύ κοντά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Πρέπει να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα καταφύγια», είπε για τους αξιωματούχους του Κρεμλίνου. «Τα χρειάζονται. Αν δεν σταματήσουν τον πόλεμο, θα τα χρειαστούν ούτως ή άλλως».

«Πρέπει να γνωρίζουν ότι εμείς στην Ουκρανία, κάθε μέρα, θα απαντάμε. Αν μας επιτεθούν, θα τους απαντήσουμε. Αν επιτεθούν στις ενεργειακές υποδομές μας, ο Πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει ότι μπορούμε να απαντήσουμε».

Σημείωσε ακολούθως ότι η Ουκρανία έχει ήδη drones που μπορούν να χτυπήσουν βαθιά μέσα στη Ρωσία, αλλά είπε επίσης ότι υπήρχε ένα επιπλέον σύστημα όπλων που ήθελε, το οποίο θα επέσπευδε το τέλος του πολέμου.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ ξέρει, του είπα χθες τι χρειαζόμαστε, ένα πράγμα».

«Το χρειαζόμαστε, αλλά δεν σημαίνει ότι θα το χρησιμοποιήσουμε», συνέχισε. «Γιατί αν το έχουμε, νομίζω ότι θα ασκηθεί πρόσθετη πίεση στον Πούτιν για να καθίσει και να μιλήσει».

Τέλος, ερωτηθείς αν θα έβλεπε τη δουλειά του ως ολοκληρωμένη όταν τελειώσει ο πόλεμος, ο Ζελένσκι είπε ότι θα ήταν «έτοιμος» να παραιτηθεί.

Ζελένσκι: Έτοιμος να εγκαταλείψει την προεδρία

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε στον Μπάρακ Ραβίντ στην εκπομπή "The Axios Show" ότι δεν σκοπεύει να ηγηθεί της χώρας του σε καιρό ειρήνης.

Ο Ζελένσκι δεσμεύτηκε επίσης να ζητήσει από το κοινοβούλιο της Ουκρανίας να διοργανώσει εκλογές εάν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

«Στόχος μου είναι να τελειώσω τον πόλεμο, όχι να συνεχίσω να διεκδικώ το αξίωμα», είπε στη συνέντευξή του.

Οι προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία έχουν αναβληθεί επ' αόριστον λόγω του πολέμου, κάτι το οποίο εκμεταλλεύτηκαν οι επικριτές του Ζελένσκι, συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανού προέδρου Τραμπ.

Ο Ζελένσκι σημείωσε ότι η κατάσταση ασφαλείας και το σύνταγμα της Ουκρανίας θέτουν προκλήσεις. Αλλά, όπως είπε, πιστεύει ότι οι εκλογές είναι εφικτές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος παραχώρησε τη συνέντευξη, στην ιστοσελίδα Axios, στη Νέα Υόρκη αμέσως πριν αναχωρήσει από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για να επιστρέψει στο Κίεβο.

Ερωτηθείς αν θα δεσμευόταν να προωθήσει τις εκλογές εάν συμφωνηθεί μια πολύμηνη κατάπαυση του πυρός, απάντησε «Ναι».



Πηγή: Axios, ΑΠΕ-ΜΠΕ