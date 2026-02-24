Η καθημερινότητα των Ελλήνων που ζουν στο Μεξικό έχει μετατραπεί σε έναν αγώνα επιβίωσης, ξαθώς η χώρα συγκλονίζεται από κύμα;τα βίας μετά τον θάνατο του διαβόητου αρχηγού καρτέλ, Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστού ως «Ελ Μέντσο».

Η επιχείηση του στρατού, άναψε το φιτίλι μιας πρωτοφανούς έκρηξης αντιποίνων, με την πόλη να μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη.

Μέσα σε αυτό το χάος, οι Έλληνες κάτοικοι της χώρας περιγράφουν τον τρόμο που βιώνουν.

Η Κατερίνα Διαμαντή, που ζει χρόνια στο Μεξικό μιλά για τις εικόνες που δεν θα ξεχάσει: «Έβλεπες αμάξια να καίγονται. Οι ναρκέμποροι έβασαν φωτιά σε λεωφορεία και αμάξια. Τραβούν οι ίδιοι βίντεο, ως κατόρθωμα».

Ο Χέρμαν Κοτσιράς, ιδιοκτήτης εστιατορίου, περιγράφει την κατάσταση με μία μόνο λέξη: «Πόλεμος. Πόλεμος όμως!». Όπως λέει, οι κάτοικοι δεν ξέρουν πότε και πού θα ξεσπάσει το επόμενο επεισόδιο βίας, ενώ οι δρόμοι αδειάζουν μόλις πέσει το σκοτάδι.

Αντίστοιχα, η Κωνσταντίνα Μπούκη εξηγεί πως τα καρτέλ έχουν στήσει μπλόκα για να εμποδίσουν τον στρατό της Γουαδαλαχάρας να εισχωρήσει στις περιοχές του.

Στην Γkουανταλαχάρα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Μεξικού και πρωτεύουσα του Χαλίσκο, οι κάτοικοι κλείστηκαν στα σπίτια τους.

«Έκλεισαν και τις πόρτες στα συγκροτήματα σπιτιών ή αντίστοιχα στα κτήρια που βρισκόμαστε. Μας απαγόρευσαν δηλαδή την έξοδο και την είσοδο στις πολυκατοικίες για να εξασφαλίσουνε την ασφάλειά μας», συνοψίζει η κα Μπούκη.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση του Μεξικού έχει αναπτύξει 10.000 στρατιώτες στην πολιτεία Χαλίσκο, προσπαθώντας να περιορίσει την ανεξέλεγκτη βία που ξέσπασε μετά την επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο του Ελ Μέντσο.

Όμως για τους κατοίκους –και τους Έλληνες ανάμεσά τους– η αίσθηση ασφάλειας μοιάζει μακρινή.