Χρηστίδου για Metallica: «Γίνεται να μη μου αρέσουν; Εγώ νομίζω ότι παίζουν το ίδιο τραγούδι συνέχεια»

Για όσους έχουν πάθει από χθες overdose από Metallica και μπορεί να μη θέλουν να ακούσουν άλλα αποθεωτικά σχόλια στα social media, η Σίσσυ Χρηστίδου έδωσε σήμερα (10/5) μέσα από το Χαμογέλα και Πάλι και την αντίθετη άποψη, λέγοντας χαμογελαστά και διστακτικά - φοβούμενη ότι θα υπάρξει «κύμα οργής», όπως είπε χιουμοριστικά και ο Βασάλος - «γίνεται να μη μου αρέσουν;».

Συζητώντας με τους συνεργάτες της για τη χθεσινή sold out συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ με απόσπασμα από αυτή να «ντύνει» την όλη συζήτηση, η Σίσσυ Χρηστίδου είπε αρχικά, δείχνοντας να μην αντέχει να το ακούει:

«Αυτό είναι το “Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας” σε heavy metal εκδοχή; Παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο. Σταμάτα το! Δεν ξέρω, πείτε εσείς που πήγατε. Δεν θέλω να είμαι αφοριστική, αλλά είμαι, γούστα είναι αυτά».

Τόνισε, όμως, ότι «εγώ θα σας πω τι εκτιμώ. Εκτιμώ αυτό τον επαγγελματισμό, που πάω σε μία χώρα και μαθαίνω απ’ έξω να παίξω το τραγούδι, να τραγουδήσω το τραγούδι. Δεν ξέρω αν το κάνουν σε όλες τις χώρες που πάνε. Εγώ αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ σε έναν καλλιτέχνη».

«Κατά τ’ άλλα… αυτά τα ακούσματα, εγώ νομίζω ότι παίζουν το ίδιο τραγούδι συνέχεια! Έτσι νομίζω», εξομολογήθηκε με... δισταγμό η παρουσιάστρια του Mega, «φοβούμενη» ότι θα πέσουν να τη «φάνε» οι συνεργάτες της από τους οποίους μόνο η Βάλια Χατζηθεοδώρου έδειξε να συμφωνεί.

Ο Παύλος Σταματόπουλος αντέδρασε αμέσως λέγοντας: «Όχι, ρε Σίσσυ, αυτό το ρεπερτόριο έχει τις πιο ωραίες μπαλάντες που έχουν ειπωθεί ποτέ».

«Οι μπαλάντες ναι, αλλά δεν είναι πολλές», του απάντησε η Σίσσυ Χρηστίδου για να δεχθεί από τον Κωνσταντίνο Βασάλο το σχόλιο: «Ιεροσυλία, το ξέρεις ε;»

«Γούστα είναι αυτά», συνέχισε η Σίσσυ Χρηστίδου για να την προειδοποιήσει ο Βασάλος: «Eτοιμάσου για κύμα οργής.

«Κύμα οργής για τους Metallica;», αναρωτήθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου με τον Νίκο Συρίγο να υπενθυμίζει ότι «είναι ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στην ιστορία της μουσικής, παιδιά».

Και κάπου εκεί τους... αποτελείωσε (αν κρίνουμε από τις παραπάνω αντιδράσεις τους) η Σίσσυ Χρηστίδου αναρωτώμενη για τους Metallica: «Ναι, ρε παιδιά. Γίνεται να μη μου αρέσουν;»

«Όχι, απαγορεύεται», ήταν η απάντηση που πήρε προφανώς σε χιουμοριστικό τόνο, αλλά μεταξύ σοβαρού και αστείου λέγονται πάντα οι μεγαλύτερες αλήθειες.

Μπορείτε να δείτε τον απολαυστικό διάλογο στα πρώτα τρία λεπτά του παραπάνω βίντεο.