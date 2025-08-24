Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία της - Το μήνυμα της οικογένειας

Ο θάνατος της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου σε ηλικία 41 ετών σκόρπισε θλίψη σε συγγενείς, φίλους, αλλά και στον κόσμο που την είχε γνωρίσει στα '90s μέσα από την κωμική σειρά του ΑΝΤ1, «Καληνύχτα Μαμά».

Μέσα από ανάρτηση στο Facebook η αδερφή της Άντζι γνωστοποίησε ότι η κηδεία της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη στο νεκροταφείο του Χολαργού, ενώ εξέφρασε την επιθυμία της οικογένειας αντί στεφάνων, τα έσοδα να δοθούν στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα.

Αναλυτικότερα η αδερφή της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου έγραψε:

«Εχθές αποχαιρετήσαμε τη μικρή μας αδερφή, Αλεξάνδρα. Ένα κορίτσι με καρδιά μικρού παιδιού. Γιατί αυτό ήταν η Αλεξάνδρα μας, ένα παιδί.

Μέσα στην τρέλα, στο χαμόγελο, στην ανεμελιά, πάντα πρόθυμη να βοηθήσει τους πάντες, ευαίσθητη και συμπονετική.

Ένα τέρας βρέθηκε μπροστά της και τότε αυτό το παιδί στάθηκε δυνατό, γενναίο και πάλεψε μέχρι τέλους. Πάντα με το χαμόγελο και την θετική ενέργεια που την διακατείχε.

Μια μαχήτρια που μας έμαθε να χαιρόμαστε το κάθε λεπτό που περνάει στην ζωή μας.

Το πέρασμά της δεν μετριέται σε χρόνια, αλλά σε στιγμές που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στις ζωές μας.

«Αδερφούλα μας, πάντα και παντού θα σε έχουμε δίπλα μας. Είσαι το φως που θα μας καθοδηγεί και θα μας προστατεύει.

Θα αποχαιρετήσουμε την Αλεξάνδρα μας την Τρίτη 26/08, 12:30 στο κοιμητήριο Χολαργού.

Αντί στεφάνων τα έσοδα να δοθούν στον σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια Φλόγα (στο χώρο θα διατίθεται κουτί δωρεών).

Οι αδερφές και η οικογένειά της», συμπλήρωσε η ίδια.