Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: «Στα 40 μου δίνω κι εγώ τη μάχη μου» - Το μήνυμα που είχε στείλει κατά του καρκίνου

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, την οποία γνωρίσαμε στα '90s ως Μαργαρίτα στo «Καληνύχτα, Μαμά» του ΑΝΤ1, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών ύστερα από μάχη με τον καρκίνο, σκορπώντας θλίψη στους δικούς της ανθρώπους, αλλά και στον κόσμο που την είχε γνωρίσει μέσα από τη σειρά των '90s.

Τις τελευταίες ημέρες η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, αφού η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί.

Από τις αρχές του έτος η ίδια είχε αναφερθεί στη μάχη που έδινε με τον καρκίνο όταν στις 4 Φεβρουαρίου 2025, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά Καρκίνου, είχε ανεβάσει σε insta story μία φωτογραφία της μέσα από το νοσοκομείο και είχε γράψει: «Είμαστε πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε».

Η τελευταία της ανάρτηση στο Instagram ήταν τον περασμένο Φεβρουάριο όταν είχε ανεβάσει μια φωτογραφία όπου τη βλέπουμε με κοντό αγορέ μαλλί να χαμογελάει στον φακό και να γράφει: «μια μικρή υπόνοια από ροζ».

«Στα 40 μου δίνω κι εγώ τη μάχη μου»

Η ίδια είχε επιλέξει μόνο οι πολύ δικοί της άνθρωποι να γνωρίζουν το πρόβλημα που αντιμετώπιζε με την υγεία της, αλλά μία ακόμα ανάρτηση με αφορμή τα 40ά της γενέθλια τον Ιούνιο του 2024 έδειχνε πως η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έδινε τη δική της μάχη.

«Το να κοιτάζεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να μην τον αναγνωρίζεις είναι ζόρι. Η αγωνία και ο φόβος για κάτι άγνωστο ακόμα μεγαλύτερο.

Όταν όμως έχεις τον άνθρωπό σου να σου κρατάει το χέρι κάθε στιγμή για μήνες, όταν παίρνεις τόση αγάπη από οικογένεια και φίλους ακούγοντας να σου λένε πόσο γενναία είσαι και ότι εσύ είσαι η δύναμή τους… τότε όλα γίνονται λιγότερο δύσκολα.

Κι εγώ για όλους αυτούς τήρησα την υπόσχεσή μου! Άλλωστε μόνη μου δε θα τα είχα καταφέρει τόσο καλά!

Στα 40 μου -τα πιο σημαντικά γενέθλιά μου μέχρι τώρα- δίνω κι εγώ τη μάχη μου! Η ζωή, μου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία, την κρατάω γερά, χαμογελάω οπως πάντα και "όλα μοιάζουν καλοκαίρι" ξανά!!

Να ακούτε το σώμα σας, να μην αγνοείτε τα σημάδια και να μη χάνετε την πίστη σας όποια κι αν είναι.

Ps: #mycaptain Θα κερδίσω εγώ και για τους δυο!», είχε γράψει η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, συνοδεύοντας την ανάρτησή της από μια χαμογελαστή φωτογραφία με την τούρτα γενεθλίων.