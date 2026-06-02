Αλέξανδρος Μπουρδούμης: «Έχω σερβίρει τη Μαρινέλλα - Μια φορά είχα εκνευριστεί»

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης ήταν καλεσμένος χθες Δευτέρα (1/6) στο The 2Night Show και μιλώντας για την εποχή που σπούδαζε στη δραματική σχολή και παράλληλα εργαζόταν ως σερβιτόρος, ανέφερε πως είχε γνωρίσει όλους τους καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων και τη Μαρινέλλα.

«Όσο ήμουν στη δραματική σχολή δούλευα μπάρμαν στο Μαντείο, έχω σερβίρει τους Ρέππα Παπαθανασίου και τη Μαρινέλλα, όλους τους καλλιτέχνες, μπορεί να έχω σερβίρει και σένα.

Ήμουν νεαρός και ήμουν σε ένα μαγαζί που ερχόταν κόσμος από διάφορους κλάδους. Ήταν πολύ ωραία, δύο χρόνια γεμάτα. Τότε η Μαρινέλλα, αν δεν κάνω λάθος, τραγουδούσε στο Rex. Τη γνώρισα μετά. Ήταν σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαία κυρία, τι ιστορίες έχω μάθει δίπλα της», είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

Μάλιστα, μοιράστηκε και μια αστεία ιστορία με την αξέχαστη Μαρινέλλα, η οποία χαιρετούσε όλο τον κόσμο με αποτέλεσμα ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης να της κάνει παρατήρηση.

«Θυμάμαι ότι μία φορά έπρεπε να κλείσει η κουζίνα και εγώ είχα εκνευριστεί γιατί η Μαρινέλλα πήγαινε και χαιρετούσε κόσμο. Κάποια στιγμή της είπα "σας παρακαλώ, καθίστε να φάτε, πρέπει να κλείσει η κουζίνα. Δεν καταλαβαίνετε και εσείς ότι είμαστε εργαζόμενοι;"», είπε ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης.

«Πολλά περιστατικά έζησα εκεί, υπήρχε μια αθωότητα. Ήμουν και εγώ 19-20 χρονών. Προσπαθούσα να είμαι πάντα σοβαρός σε αυτό που έκανα, όχι σοβαροφανής, αλλά να έχω σοβαρότητα σε αυτό που κάνω. Μην είσαι χύμα στο κύμα», πρόσθεσε στη συνέχεια αο ίδιος.