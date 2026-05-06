Ανατρίχιασε η Μπεκατώρου με την ερώτηση: «Αν το κάνετε μη μου το πείτε, δεν θα σας ξαναφιλήσω ποτέ»

Οι γαστρονομικές συνήθειες της νοτιοανατολικής Ασίας έφεραν ανατριχίλα στην παρουσιάστρια του The Chase, Μαρία Μπεκατώρου.
«Πώς συνηθίζεται να σερβίρονται οι τηγανητοί σκορπιοί σε χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας;» ήταν η ερώτηση που τέθηκε στον παίκτη που ήταν αντιμέτωπος με τον Αδέκαστο επιθεωρητή. Σωστή απάντηση, ήταν η σοκολάτα και αυτό προκάλεσε αναγούλα στη Μαρία Μπεκατώρου που δεν το βρήξε διόλου λαχταριστό.
«Αχ το θες να είναι και κράντσι! Είναι όλο τραγικό» μονολογούσε η παρουσιάστρια, ενώ αργότερα προειδοποίησε τον Αδέκαστο επιθεωρητή να μην δοκιμάσει ποτέ σκορπιούς με σοκολάτα γιατί δεν πρόκειται ποτέ να τον ξαναφιλήσει. «Αν το κάνετε δεν θέλω να μου το πείτε, δεν θα σας ξαναφιλήσω ποτέ», ανέφερε συγκεκριμένα.
