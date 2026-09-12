Το «αντίο» του Νίκου Βουρλιώτη στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Σηκωθείτε όλοι όρθιοι»

Μια βραδιά γεμάτη έντονα συναισθήματα και μνήμες βίωσαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (11/9) στο νυχτερινό κέντρο όπου έκαναν την πρεμιέρα τους ο Νίκος Βουρλιώτης και ο Χρήστος Χολίδης. Η εορταστική ατμόσφαιρα της πρώτης βραδιάς έδωσε για λίγα λεπτά τη θέση της σε μια ιερή στιγμή σιγής και σεβασμού, όταν ο γνωστός ράπερ διέκοψε τη ροή του προγράμματος για να αποτίσει φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Επιλέγοντας να ερμηνεύσει το εμβληματικό «Θέλω να γυρίσω στα παλιά», ο Νίκος Βουρλιώτης μετέτρεψε τον χώρο σε ένα τεράστιο, μουσικό αγκαλιάσμα αποχαιρετισμού. Φανερά φορτισμένος, ζήτησε από τον κόσμο να συμμετάσχει μαζικά σε αυτό το τελευταίο «αντίο», καλώντας τους πάντες να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους.

Με τη φωνή του να προδίδει τη βαθιά του θλίψη, ο καλλιτέχνης απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Ήρθε η στιγμή, η πολύ άβολη στιγμή. Προετοιμαζόμασταν όλο αυτό το διάστημα γι’ αυτό το ντουέτο και δυστυχώς μέσα στις πρόβες συνέβη αυτό που όλη η Ελλάδα έχει βιώσει με τον θάνατο του ενός ακόμα εμβληματικού, δυτικού καλλιτέχνη. Θέλω να σας παρακαλέσω αυτή τη στιγμή να τραγουδήσουμε ένα τραγούδι μαζί, αφού όμως για πρώτη φορά σηκωθείτε όλοι όρθιοι. Είναι πολύ μεγάλης σημασίας αυτή τη στιγμή».

Το κοινό, ανταποκρινόμενο στο κάλεσμα, σηκώθηκε σύσσωμο, τραγουδώντας μαζί του.