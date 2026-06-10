«Απλώνει το χέρι και αρχίζει να με πνίγει»: Μοντέλο του America's Next Top Model μηνύει τον Κάνιε Γουέστ

Μια ακόμη εξοργιστική καταγγελία ήρθε στο φως, σε βάρος του ράπερ Κάνιε Γουεστ (Kanye West), από μοντέλο του America's Next Top Model, όπου ισχυρίζεται ότι κατά τη συναναστροφή τους σε βίντεο κλιπ ένιωθε «ασφυξία, ανασφάλεια και φόβο».

Η Jennifer An, πρώην διαγωνιζόμενη στο America's Next Top Model, μηνύει τον ράπερ, για το περιστατικό που έλαβε χώρα το 2010.

Στο podcast «Fame Under Fire» του BBC, ισχυρίζεται ότι ο Γουέστ την έπνιξε και έβαλε τα δάχτυλά του στο στόμα της για να προσομοιώσει στοματικό σεξ, ενώ γύριζε μια σκηνή για ένα μουσικό βίντεο στο οποίο έκανε μια σύντομη εμφάνιση.

Model who alleges Kanye West choked her tells BBC she felt 'suffocated and scared' https://t.co/ofBCqKAEUT — BBC News (UK) (@BBCNews) June 10, 2026

Οι δικηγόροι του ράπερ δεν αρνούνται ότι η συνάντηση έλαβε χώρα, αλλά υποστήριξαν ότι ήταν μέρος μιας «έντονης και προκλητικής θεατρικής παράστασης», καθώς ο West προσπαθούσε να μιμηθεί μια σκηνή από την ταινία American Psycho.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Αν ήταν 24 ετών όταν προσλήφθηκε για να εμφανιστεί στο αμερικανικό μουσικό βίντεο για το τραγούδι επιτυχίας της La Roux, In For The Kill. Το μοντέλο είπε ότι δεν γνώριζε σε εκείνο το στάδιο ότι ο ράπερ θα ήταν στο πλατό.

Εκείνη την εποχή, η καριέρα της Αν είχε λάβει ώθηση μετά την εμφάνισή της στο America's Next Top Model το 2009, και παρευρέθηκε σε μια κλήση κάστινγκ για το μουσικό βίντεο την επόμενη χρονιά.

Περιγράφοντας το περιστατικό το μοντέλο δήλωσε μεταξύ άλλων: «Κατά τη διάρκεια του κλιπ, ο Κάνιε, τράβηξε μια καρέκλα μπροστά από την κάμερα.

«Δεν ήξερα τι θα συνέβαινε», είπε. «Δεν μου έδωσαν καμία κατεύθυνση. Απλώς μου είπαν να καθίσω σε αυτή την καρέκλα».

Αφού ξεκίνησε η μουσική και οι κάμερες άρχισαν να τρέχουν, η Αν είπε: «Ξαφνικά απλώνει το χέρι του και αρχίζει να με πνίγει, και απλά δεν είμαι σίγουρη τι συμβαίνει.

«Και μετά, τράβηξε το άλλο του χέρι και αρχίζει να με πνίγει και με τα δύο χέρια, και μετά αρχίζει να μουτζουρώνει το μακιγιάζ μου σε όλο το πρόσωπό μου και να βάζει τα χέρια του μέσα στο στόμα μου».

Η Αν είπε ότι ο τρόπος που ο Γουέστ χρησιμοποιούσε τα χέρια του στο στόμα της «προσομοίαζε στοματικό σεξ», προσθέτοντας: «Νιώθω σαν να προσπαθούσε να αγγίξει όσο περισσότερο μπορούσε».

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι κανένα άτομο από τα γυρίσματα δεν παρενέβη για την συμπεριφορά του ράπερ.