Μπιάνκα Σένσορι: Με αποκαλυπτικά εσώρουχα αρμέγει αγελάδα στο νέο βίντεο κλιπ του Κάνιε Γουέστ

Η Μπιάνκα Σένσορι ανέλαβε τη σκηνοθεσία του νέου βίντεο κλιπ του συζύγου της, Κάνιε Γουέστ, ενώ παίζει και η ίδια σε αυτό, φορώντας λευκά αποκαλυπτικά εσώρουχα.

Σε απόσπασμα που ανέβασε η Μπιάνκα Σένσορι στο προφίλ της στο Instagram για το νέο single του Γουέστ, «Gemini Season», η ίδια φοράει λευκά εσώρουχα και κάθεται μπροστά από μια αγελάδα με το τοπίο γύρω της να παραπέμπει σε βουνό.

Διαβάστε επίσης - Kάνιε Γουέστ: Μαζί με την Σενσόρι σε κλινική αποτοξίνωσης στην Ισπανία - Ήταν ένα βήμα πριν το διαζύγιο

Ενώ εκείνη αρμέγει, στο πλάνο μπαίνει και ο Κάνιε Γουέστ, δίνοντάς της να πιει από το γάλα που μόλις άρμεξε.

Το σίγουρο είναι ότι το ζευγάρι θα ξανασυζητηθεί με αφορμή το νέο βίντεο κλιπ, όπως έχει γίνει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των τολμηρών εμφανίσεων της Σένσορι.

Πάντως, η ίδια έχει ξεκαθαρίσει σε συνεντεύξεις της πως όσα φοράει είναι συνειδητή της επιλογή και της αρέσει να πειραματίζεται ακόμα και αν προκαλεί, σε απάντηση πολλών χρηστών των social media που είχαν διατυπώσει την άποψη πως ο Γουέστ την έχει μετατρέψει σε ένα άβουλο πλάσμα και κάνει ό,τι της λέει.