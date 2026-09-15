«Από προσωπική, πικρή εμπειρία»: Συγκλονίζει η Τρουφάκου για την «ακούσια νοσηλεία» με αφορμή τον θάνατο Μαζωνάκη

Σε μια σπάνια εξομολόγηση προχώρησε σήμερα (15/09) η ηθοποιός Βασιλική Τρουφάκου, μιλώντας για την «ακούσια νοσηλεία κοντινού της προσώπου σε ψυχιατρείο», και πολλοί είναι αυτοί που, εύλογα, συνέδεσαν την ανάρτηση με την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και τον παλαιότερο εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

Η ηθοποιός παρέθεσε την δική της προσωπική «πικρή», όπως χαρακτήρισε εμπειρία ενώ μίλησε για το πόσο σημαντικό είναι για το άτομο που νοσεί να λάβει ψυχική και ιατρική υποστήριξη.

Αναλυτικότερα, ανήρτησε στο Facebook: «Από προσωπική πικρή εμπειρία μπορώ να γνωρίζω πως όταν μία οικογένεια φτάσει στο σημείο να ζητήσει εισαγγελική παραγγελία για ακούσια νοσηλεία κάποιου δικού της προσώπου, αυτή η οικογένεια έχει δοκιμάσει τα πάντα πριν και έχει δοκιμαστεί πέρα από τα όρια των αντοχών της σε σημείο που ο κοινός ανθρώπινος νους να μην μπορεί ούτε με σημαντική προσπαθεία να φανταστεί. Εχει ανησυχήσει, έχει πονέσει και έχει διαλυθεί στα εξ ων συνετέθη.

Η εισαγγελική παραγγελία για να εκδοθεί είναι κάτι εξαιρετικά πολύπλοκο - αν δεν έχει προηγηθεί προηγούμενη νοσηλεία, αλλά ακόμα και να υπάρχει, είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Γίνεται με τις επίμονες, συνήθως, συστάσεις γιατρών και μετά από απόλυτη βεβαιότητα πως έχουν εξαντληθεί όλα τα άλλα μέσα.

Το ψυχικό κόστος είναι τεράστιο και αντισταθμίζεται μόνο από την απέραντη αγωνία για την ακεραιότητα του πάσχοντος και τη βεβαιότητα ότι κινδυνεύει.

Όταν κάποιος είναι βουτηγμένος στην νόσηση, είναι σχεδόν απίθανο να συναινέσει.Όταν κάποιος είναι βουτηγμένος στην νόσηση, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα βάλει την οικογένειά του απέναντι του.

Και τότε η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους οικείους: τους συγγενείς πρώτου βαθμού. Για κάθε ιστορία κάποιας οικογενείας τεράτων που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν οικονομικά και προσωπικά τον πάσχοντα, υπάρχουν αμέτρητες οικογένειες που έρχονται αντιμέτωπες με αυτή την ευθύνη: να ανέβουν τον γολγοθά της εισαγγελικής παρέμβασης.

Το μόνο που αντισταθμίζει την ενοχή, τον πόνο και το κόστος αυτής της ενέργειας είναι η ευχή και η πίστη πως η οργανωμένη ιατρική παρέμβαση θα απομακρύνει τον πάσχοντα από τους αναρίθμητους άμεσους κινδύνους που διατρέχει, όταν δεν έχει σώας τας φρένας, όταν ο εαυτός δώσει τα κλειδιά στην τρέλα.

Πού θα κοιμηθεί, πού θα ξυπνήσει, πώς θα οδηγήσει, ποιον άλλον μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο άθελα του, τι καταστροφές μπορεί να επιφέρει κοινωνικά, επαγγελματικά, οικονομικά ή προσωπικά στον εαυτό του- πόσο ακόμα μπορεί να καταστραφεί, τι και ποιους θα πάρει μαζί του.

Και, φυσικά, η ψυχική εκτροπή δεν έχει πάντα το ίδιο πρόσωπο… Τις περισσότερες φορές υπάρχουν για τον «έξω κόσμο» αρκετά «λειτουργικά» κομμάτια του εαυτού.

Διαβάστε επίσης: Το τηλεφώνημα του Γιώργου Μαζωνάκη που δεν έμαθε ποτέ κανείς

Ο άνθρωπος μπορεί να φαίνεται και σχεδόν καλά. Που λέει ο λογος. «Περνάει μια φάση», που λέει ο λόγος.

Θέλω να πω: τρελός δεν είναι μόνο όποιος βγαίνει γυμνός στο δρόμο και φωνάζει πως είναι ο μεγάλος Ναπολέων.

Το μόνο, λοιπόν, που θα ήθελα να προσθέσω στο δημόσιο λόγο αυτήν εδώ τη στιγμή είναι πως οι εισαγγελικές παραγγελίες μπορούν να σώσουν την ζωή κάποιου. Μία καλή νοσηλεία, μία καλή αγωγή, μια καλή θεραπευτική σχέση με κάποιο γιατρό μπορούν να αποδειχθούν μία σωτηρία αρχή.

Και όποιος έχει νοσήσει δεν παραμένει τρελός δια βίου. Όποιος έχει νοσήσει, δεν μετατρέπεται σε μια τρελή, ανυπόληπτη καρικατούρα του εαυτού του, όπως τόσο φοβόμαστε και για αυτό κανείς δεν λέει κουβέντα για τέτοια θέματα. Όποιος έχει νοσήσει μπορεί να είναι εξαιρετικά χαρισματικός, δημιουργικός, αγαπητός και πολύτιμος πριν κατά και μετά το επεισόδιο της νόσησης του. Και μπορεί να ξαναγυρίσει στη ζωή του. Ολόκληρος.

Διαβάστε επίσης: «Κβαντική Ιατρική στη Χονολουλού»: Το μη αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στο βιογραφικό της γιατρού του Μαζωνάκη

Αν δεν υπάρξει οργανωμένη ιατρική παρέμβαση αυτό αποκλείεται. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα, αλλά δεν τα γνωρίζουμε γιατί αυτή την κουβέντα δεν την ανοίγουμε ποτέ και τα λαμπρά αυτά παραδείγματα δεν θα τα μάθουμε και ποτέ.

Στις οικογένειες που έχουν δοκιμαστεί, που έχουν εξαντλήσει κάθε μέσο και που αναρωτιούνται, θέλω να πω: μη φοβάστε να προσπαθήσετε να σώσετε τη ζωή του δικού σας ανθρώπου. Μην αφήσετε τον άνθρωπο που αγαπάτε όσο τίποτα έρμαιο της ασθένειας του. Ακούστε την ιατρική συμβουλή.

Η ασθένεια - η κάθε ασθένεια - είναι μόνο ένα κομμάτι του ανθρώπου σας, που μπορεί και οφείλει να θεραπευτεί.

Μπορεί να μην τα καταφέρετε. Ακόμα και πολύ οικείοι θα διαφωνήσουν- το στίγμα του ψυχιατρείου παραμένει μεγάλο και αχαρτογράφητο. Όμως, το ξέρετε, οφείλετε να προσπαθήσετε. Και δεν γίνεται αλλιώς. Δεν είναι προσβολή προς το αγαπημένο πρόσωπο. Είναι χρέος. Χρέος αγάπης, πάνω από όλα», ανέφερε η ηθοποιός.