Την απόφαση να ακυρώσει την προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 14/9 συναυλία του στην Πάτρα πήρε ο APON καθώς το μεσημέρι της Δευτέρας θα τελεστεί η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η εξόδιος ακολουθία για τον ερμηνευτή έχει οριστεί στις 13:00 στην Αγία Τριάδα της Νίκαιας και θα ακολουθήσει η ταφή του στο 3ο Νεκροταφείο Αθηνών. Η μέρα θα είναι δύσκολη για τους συναδέλφους του που συνεργάστηκαν μαζί του στα 33 χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας.

Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο APON, ο οποίος εμφανιζόταν σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας μαζί του πριν από μερικά χρόνια, ενώ μαζί είχαν τραγουδήσει σε επανεκτέλεση την επιτυχία του Γιώργου Μαζωνάκη «Παιδί της Νύχτας».

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Η ανάρτηση του APON για την ακύρωση της συναυλίας του

«Λόγω της ξαφνικής και βαθειάς απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη, η προγραμματισμένη μου εμφάνιση στην Πάτρα ακυρώνεται, καθώς τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου – την ημέρα του live – θα τελεστεί η κηδεία του. Σε τέτοιες στιγμές η μουσική μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση» έγραψε στην ανάρτησή του ο APON.

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