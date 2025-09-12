«Αυτή τη φορά είναι και για εσάς»- Το τραγούδι που αφιέρωσε η Αναστασία στην Εθνική ομάδα για το Eurobasket

Λίγες ώρες πριν από τον πολυαναμενόμενο ημιτελικό του Eurobasket ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, η Αναστασία εξέφρασε δημόσια την υποστήριξή της στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ μέσα από τα social media. Η νεαρή τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα βίντεο όπου ερμηνεύει ένα τραγούδι, αφιερώνοντας την εμφάνισή της στους παίκτες της Εθνικής.

Το βίντεο προβλήθηκε στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», με την Αναστασία να δηλώνει χαρακτηριστικά:

«Αυτή τη φορά δεν είναι μόνο για τους νησιώτες μου αλλά και για την Εθνική μας Ομάδα», στέλνοντας ένα θερμό μήνυμα στήριξης λίγο πριν την κρίσιμη αναμέτρηση.

Ο αγώνας Ελλάδας – Τουρκίας αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν διαγράψει εντυπωσιακή πορεία στο φετινό Eurobasket. Στο ιστορικό των μεταξύ τους αναμετρήσεων σε επίπεδο Ανδρών, η Εθνική Ελλάδας προηγείται με 45 νίκες έναντι 23 της Τουρκίας, σε σύνολο 68 αγώνων

Ελλάδα - Τουρκία: Τι ώρα παίζουν σήμερα

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει απόψε την Τουρκία (12/09) στον πρώτο ημιτελικό του Eurobasket 2025 με τζάμπολ στις 21:00 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Start και την ΕΡΤ1 και live από το Reader.gr.

Η μεγάλη ώρα έφτασε για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Στο δρόμο για τον τελικό της διοργάνωσης, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα βρει απέναντί του το σύνολο του Έργκιν Άταμαν με στόχο την πρόκριση ώστε να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο.

Η Ελλάδα επικράτησε στα προημιτελικά της Λιθουανίας με 76-87 ενώ οι Τούρκοι απέκλεισαν την Πολωνία νικώντας με 91-77.

EUROBASKET - ΤΕΛΙΚΟΙ

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

17:00, Μικρός τελικός: Novasports Start - ΕΡΤ1

21:00, Τελικός: Novasports Start - ΕΡΤ1