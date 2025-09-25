Βοιωτία: Στο μικροσκόπιο των αρχών οι τραπεζικοί λογαριασμοί της 62χρονης - Εισέπραττε 3.000 ευρώ κάθε μήνα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την υπόθεση στη Βοιωτία, με την 62χρονη που έθαψε την 85χρονη μητέρα της σε στάβλο δίπλα από το σπίτι τους για να παίρνει τη σύνταξη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον πριν τέσσερα χρόνια φαίνεται οτι επήλθε ο θάνατος της μητέρας της. Η γυναίκα φέρεται να εισέπραττε 3.000 ευρώ κάθε μήνα τα οποία προέρχονται από τον μισθό της, τη σύνταξη της μητέρας της και το επίδομα αναπηρίας.

Όπως επισημαίνει ο Alpha, «θα ανοίξουν οι λογαριασμοί» της 62χρονης, η οποία ισχυρίζεται ότι προέβη στην πράξη της επειδή είχε οικονομιό πρόβλημα.

Βοιωτία: Η 62χρονη τέθηκε σε αργία

Προς το παρόν, με απόφαση του δημάρχου Τανάγρας, η 62χρονη γυναίκα που παραδέχθηκε ότι έθαψε την μητέρα της για να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή της και το επίδομα αναπηρίας, παύει να ασκεί τα καθήκοντά της ως προϊσταμένη στα ΚΕΠ στο χωριό Κλειδί της Βοιωτίας.

Ωστόσο, όπως αναφέρει στον ΑΝΤ1 ο κ. Κοχύλης, πρώην πρόεδρος εργαζομένων ΚΕΠ, «ο Δήμαρχος κινητοποιήθηκε και πάρθηκαν κάποια μέτρα, τα οποία βέβαια είναι προσωρινά».

Ερωτηθείς αν αμείβεται απάντησε: «Παίρνει τον μισθό της, δεν έχω δει την απόφαση αλλά γνωρίζω από άλλες περιπτώσεις ότι είναι το 75%».