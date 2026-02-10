Chappell Roan: Αποχωρεί από το πρακτορείο της λόγω της υπόθεσης Επστάιν - Η ανάρτηση με αιχμές

Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα Τσάπελ Ρόουν (Chappell Roan) ανακοίνωσε ότι αποχώρησε από το πρακτορείο της καθώς ο CEO του τον Casey Wasserman, φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν.

«Από σήμερα, δεν εκπροσωπούμαι πλέον από την Wasserman», έγραψε η Roan στα social mefia, «Θέτω τις ομάδες μου στα υψηλότερα πρότυπα και έχω καθήκον να τις προστατεύω κι αυτές. Κανένας καλλιτέχνης, ατζέντης ή υπάλληλος δεν πρέπει ποτέ να αναμένεται να υπερασπιστεί ή να παραβλέψει πράξεις που συγκρούονται τόσο βαθιά με τις δικές μας ηθικές αξίες».

Στη δήλωσή της, η Roan δεν κατονόμασε άμεσα την Μάξγουελ ή τον Επστάιν, τον καταδικασμένο σεξουαλικό παραβάτη που αυτοκτόνησε το 2019 ενώ βρισκόταν στη φυλακή περιμένοντας μια ποινική δίκη για κατηγορίες σεξουαλικής εμπορίας.

«Αυτή η απόφαση αντικατοπτρίζει την πεποίθησή μου ότι η ουσιαστική αλλαγή στον κλάδο μας απαιτεί λογοδοσία και ηγεσία που κερδίζει εμπιστοσύνη», έγραψε η Roan.

Πώς συνδέεται ο Casey Wasserman με την Μάξγουελ και την υπόθεση Επστάιν

Επίμαχα emails, που δημοσιοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2026, ο Casey Wasserman εμφανίζεται να συνομιλεί σε προσωπικό τόνο με την Γκισλέιν Μάξγουελ ζητώντας να προγραμματίσει ένα μασάζ μαζί της.

Τα μηνύματα που ήρθαν στο φως χρονολογούνται το 2003, τρία χρόνια πριν τη σύλληψη του Επστάιν.