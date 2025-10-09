Δανάη Παππά για Μπισμπίκη: «Για ποιον λόγο να είμαι υπόλογη σε κάτι που δεν έχω καμία σχέση;»

Η Δανάη Παππά βρέθηκε σήμερα Πέμπτη (9/10) στο πλατό της Super Κατερίνα και μίλησε για πρώτη φορά για την ανάμειξη του ονόματός της στην υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη που έφερε πολλά σχόλια με την ίδια να μην κρύβει την έκπληξή της για το πώς κάποιοι δημιούργησαν θέμα από το πουθενά.

Μάλιστα, εξήγησε και για ποιον λόγο επέλεξε να μιλήσει για πρώτη φορά για το όλο θέμα στην Κατερίνα Καινούργιου, με την οποία είναι στενές φίλες.

Διαβάστε ακόμα - Θάλεια Ματίκα: «Υπάρχουν υπερσεξουαλικά όντα - Δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία»

«Δεν ξέρω τι ακριβώς να πω, από το πουθενά, δηλαδή βγήκα ένα βράδυ με τους φίλους μου, διασκέδασα, όπως κάνω πάντα. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ.

Την επόμενη ημέρα υπήρχαν άρθρα, τηλέφωνα. Έβλεπα το βίντεο και δεν μπορούσα καν να καταλάβω τι υπονοούν. Έβλεπα ένα βίντεο που διασκεδάζουν δυο άνθρωποι, που είμαστε μια μεγάλη παρέα.

Με σόκαρε το πως μπορεί ένα μικρό απόσπασμα από ένα βίντεο, να παρερμηνευτεί. Δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου μέχρι να μου πουν ότι υπονοούν κάτι ερωτικό, δεν πέρασε από το μυαλό μου ποτέ. Και ακόμα που το σκέφτομαι δεν περνάει γιατί προφανώς δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.

Είναι στενάχωρο το γεγονός ότι δεν είχα καμία σχέση με το τι συνέβη. Ήταν περίεργο. Μου φάνηκε περίεργο που με έπαιρναν τηλέφωνο να κάνω δηλώσεις. Εγώ, μια γυναίκα, για ποιον λόγο να είμαι υπόλογη σε κάτι που δεν έχω καμία σχέση;

Ήρθε μια δημοσιογράφος και με βρήκε στην πρόβα και με ρώτησε "Πώς νιώθω που είμαι το πρόσωπο των ημερών" και λέω "δεν καταλαβαίνω τον λόγο", πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι να πω. Γιατί εγώ να είμαι το πρόσωπο των ημερών σε κάτι, το οποίο δεν έχω καμία σχέση;

Το θέμα δεν ήταν ότι βγήκαμε με μεγάλη παρέα και διασκεδάσαμε το προηγούμενο βράδυ, το θέμα ήταν κάτι άλλο. Γιατί εγώ να πρέπει να σχολιάσω κάτι;» είπε αρχικά η πρωτασγωνίστρια της επιτυχημένης σειράς του Alpha, Άγιος Έρωτας.

Δανάη Παππά σε Καινούργιου: «Δεν ήθελα να μιλήσω σε κανέναν άλλο»

«Δεν υπάρχει λόγος να παρερμηνεύσεις κάτι σε έναν χορό, είναι έκφραση, διασκέδαση. Με έβαλε κι εμένα σε σκέψεις να σκεφτώ τι κάνω και αν πρέπει να είμαι τελικά ο εαυτός μου. Αυτός είναι ο εαυτός μου.

Διαβάστε ακόμα - Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν περίμενα σε αυτή την εποχή μια πλάτη να αναστατώσει τόσο πολύ»

Δεν θα κινηθώ νομικά. Δεν υπάρχει λόγος να δώσω παραπάνω έκταση σε αυτό. Συνέβη, το αφήνω πίσω μου. Δεν ήξερα καν πώς ξεκίνησε. Δεν θα σταματήσω να είμαι ο εαυτός μου. Δεν μπορώ να βάλω κάτι άλλο από πάνω μου. Δεν μπορώ να μιλάω με σοβαροφάνεια.

Θα είμαι ο εαυτός μου, θα συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα, επικεντρώνομαι στη δουλειά μου και θα συνεχίσω να το κάνω. Δεν μου ήρθαν μηνύματα από κόσμο, πολύ σημαντικό αυτό.

Βρέθηκαν δυο γυναίκες στο focus που δεν έχουν καμία σχέση με αυτό. Δεν ξέρω γιατί πρέπει πάντα μια γυναίκα να είναι υπόλογη για αυτά λέει ή κάνει και σε πράγματα που μπορεί να παρερμηνευτούν.

Εγώ αποφάσισα να μην πάρω θέση, δεν ήθελα να μιλήσω σε κανέναν άλλο. Ήθελα να μιλήσω στον δικό μου χρόνο σε ένα περιβάλλον που νιώθω ασφάλεια και που δεν θα παρερμηνευτεί κάτι από αυτά που λέω», τόνισε η Δανάη Παππά.