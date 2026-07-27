Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ: Εκδρομή στις Σπέτσες για το διάσημο ζευγάρι

Στο Κρανίδι ήρθαν ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ για τις καλοκαιρινές διακοπές τους και το ζευγάρι δεν έχασε την ευκαιρία και πέρασε απέναντι στις Σπέτσες.

Όπως ήταν φυσικό, Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ συγκέντρωσαν τα βλέμματα πάνω τους, ενώ, σύμφωνα με την εκπομπή «Κοινωνία, Ώρα Mega», έφαγαν σε γνωστή παραδοσιακή ταβέρνα χωρίς να έχουν κάνει κράτηση από πριν.

Το ζευγάρι απόλαυσε ελληνικές γεύσεις., όπως γεμιστές ντομάτες, ψάρι και λίγους μεζέδες, ενώ σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου, ήταν και οι δύο πάρα πολύ ευγενικοί με όλους.

Το ζευγάρι δεν έμεινε στις Σπέτσες, αλλά έφτασε στο νησί με το σκάφος του, αποβιβαζόμενο με tender, σύμφωνα με το Κοινωνία, Ώρα Mega.