Μενού

Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ: Εκδρομή στις Σπέτσες για το διάσημο ζευγάρι

Εκδρομή στις Σπέτσες για τον Τζάστιν και τη Χέιλι Μπίμπερ μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τι έκανε στο νησί το ζευγάρι.

Reader symbol
Newsroom
Χέιλι και Τζάστιν Μπίμπερ
Χέιλι και Τζάστιν Μπίμπερ | Mega
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Στο Κρανίδι ήρθαν ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ για τις καλοκαιρινές διακοπές τους και το ζευγάρι δεν έχασε την ευκαιρία και πέρασε απέναντι στις Σπέτσες

Όπως ήταν φυσικό, Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ συγκέντρωσαν τα βλέμματα πάνω τους, ενώ, σύμφωνα με την εκπομπή «Κοινωνία, Ώρα Mega», έφαγαν σε γνωστή παραδοσιακή ταβέρνα χωρίς να έχουν κάνει κράτηση από πριν.

Το ζευγάρι απόλαυσε ελληνικές γεύσεις., όπως γεμιστές ντομάτες, ψάρι και λίγους μεζέδες, ενώ σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου, ήταν και οι δύο πάρα πολύ ευγενικοί με όλους.

Το ζευγάρι δεν έμεινε στις Σπέτσες, αλλά έφτασε στο νησί με το σκάφος του, αποβιβαζόμενο με tender, σύμφωνα με το Κοινωνία, Ώρα Mega.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE