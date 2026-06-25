Καινούργιου: «Θορυβήθηκα! Αυτό που έχει συμβεί στη Φαίη Σκορδά, του χρόνου μπορεί να συμβεί σε εμένα»

Το τέλος της Φαίης Σκορδά από το MEGA και το κόψιμο του Buongiorno από το κανάλι «αιφνιδίασαν» και τους τηλεοπτικούς αντιπάλους. Το πρωί της Πέμπτης, η Κατερίνα Καινούργιου παραδέχτηκε on air ότι ταράχτηκε από τα νέα «γιατί νομίζε ότι κόβεται ολόκληρη η ζώνη».

«Στην αρχή ταραχτήκαμε όλοι, γιατί νομίζαμε ότι κόβεται ολόκληρη η ζώνη. Μετά μάθαμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί και αυτό ήταν ανακουφιστικό, γιατί αν υπάρξει κάποια άλλη εκπομπή στο 10:00-13:00 με μία άλλη ομάδα - η Φαίη είναι πολύ αξιόλογη παρουσιάστρια θα έχει προτάσεις για αλλού- ότι τουλάχιστον οι δημοσιογράφοι, οι τεχνικοί και η ζώνη θα συνεχίσουν να υπάρχουν», είπε συγκεκριμένα η παρουσιάστρια του Alpha.

«Οι συνάδελφοι μπροστά από τις κάμερες είναι πολύ αξιόλογοι και δεν θεωρώ ότι θα υπάρξει κάποιος που θα μείνει εκτός, μόνο εάν το επιλέξει ο ίδιος. Κάποιοι μπορεί να μείνουν και στο MEGA και να απορροφηθούν σε άλλα projects, δεν το ξέρουμε αυτό», πρόσθεσε, ενώ στη συνέχεια συζήτησε με τους συνεργάτες της τα σενάρια που συζητούνται.

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«Στην αρχή και στεναχωρήθηκα και θορυβήθηκα, λέω δηλαδή αυτό που έχει συμβεί στη Φαίη, του χρόνου μπορεί να συμβεί σε μένα, σε έναν χρόνο στον άλλον…

Μετά, βέβαια, κατανοώ ότι δεν κόβεται η ζώνη, οπότε λέω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να έχουνε τη δουλειά τους. Και μιλάμε για πρόσωπα, όσοι είναι μπροστά, πολύ αξιόλογα και πολύ μεγάλα brand αυτή τη στιγμή, που δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουνε εκτός, εκτός αν κάποιος από αυτούς θελήσει για έναν χρόνο, ας πούμε “εγώ θέλω να μείνω εκτός για να δω τι θα κάνω”», δήλωσε η Κατερίνα Καινούργιου.

Στη συνέχεια μάλιστα πρόσθεσε: «Εγώ αυτό που εύχομαι -δεν ξέρω, μου φάνηκε λίγο τελευταία στιγμή- να τους είχανε κάνει μια κουβέντα λίγο νωρίτερα για να ξέρουν και εκείνοι τα επόμενά τους βήματα. Και για τους πίσω -οι πίσω θα απορροφηθούν- και για τους μπροστά.

Ξέρεις, ένας παρουσιαστής αν του πουν πιο νωρίς ότι τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά, κοίτα τι θα κάνεις, θα κάνει τα ραντεβού του, θα συζητήσει, θα δει τι θα κάνει και για τα οικονομικά του», κατέληξε η παρουσιάστρια της «Super Κατερίνα».

