Είθε να τους δούμε μαζί: Ανοιχτός ο Μπουγάς σε συνεργασία με τον Ακύλα

Κριτική στην ελληνική συμμετοχή της Eurovision 2026 άσκησε ο Τάσος Μπουγάς στην εκπομπή «Οι Δεκατιανοί» το πρωί της Κυριακής 17/5, εστιάζοντας στη δομή του κομματιού «Ferto» από τον Ακύλα.

«Το μοναδικό τραγούδι που άκουσα να έχει μόνο έναν στίχο και να λέει 76 φορές τη λέξη “Ferto”, είναι πρώτη φορά. Θα μπορούσε να γίνει πιο ωραίο το τραγούδι εάν του βάζανε έναν στίχο ακόμη και να αφαιρούσανε λίγο το “Ferto”, γιατί αυτό καταντάει βαρετό. 76 φορές ειπώθηκε η λέξη, που δεν έχει ειπωθεί σε κανένα τραγούδι ποτέ», δήλωσε.

Στο σχόλιο των δημοσιογράφων ότι η λέξη έγινε viral, ο τραγουδιστής απάντησε: «Καλά, και τι να πούνε; Δεν είχε και κάτι άλλο για να πούνε!», συμπληρώνοντας: «Θα ήταν πιο καλό και κερδισμένο θα ήτανε αν είχανε προσθέσει ένα κουπλέ ακόμη, μ’ ένα ρεφρέν. Και ας συνεχιζόταν η λέξη “Ferto”, “Ferto”, “Ferto”».

Παρά τις ενστάσεις του, ο ίδιος αποθέωσε την προσπάθεια του καλλιτέχνη: «Πολύ καλός ήτανε. Ωραία το είπε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αν ήτανε όπως τα είπα πιο μπροστά, άλλη θέση θα έπαιρνε στην κατηγορία».

Παράλληλα, πρότεινε η Ελλάδα να επενδύσει στο καθαρά παραδοσιακό στοιχείο: «Έχουμε πολλά είδη τραγουδιών που όλοι τα ακούνε όταν έρχονται από το εξωτερικό και διασκεδάζουν εδώ στην Ελλάδα με ελληνικά τραγούδια. Γιατί να μη στείλουμε ένα ζεϊμπέκικο;».

Τέλος, άφησε ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο μιας κοινής σύμπραξης με τον Ακύλα, καταλήγοντας: «Αυτός άμα θέλει να μου πει να βρεθούμε, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγώ να βρεθώ».