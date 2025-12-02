Η Έλενα Χαραλαμπούδη βρέθηκε χθες Δευτέρα (1/12) στο The 2Night Show και μίλησε για την επιτυχία του Five Minute Mum και την αγάπη που της δείχνει ο κόσμος, ενώ δεν έκρυψε ότι δούλευε για χρόνια στο θέατρο με ελάχιστα ή και άσχετα ένσημα, όπως «βοηθός αεροσκάφους».

Μάλιστα, η είσοδος της Έλενας Χαραλαμπούδη στο πλατό ήταν επεισοδιακή αφού έδειξε να έχει χάσει τον δρόμο και την ίδια να λέει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου «χάθηκα πίσω στις κουίντες» και ότι το είχε πάθει και μια φορά σε παράσταση στο θέατρο:

«Αυτό μου έχει συμβεί άλλη μία φορά στο θέατρο, δεν βγήκα στην ώρα μου, χάθηκα πίσω στις κουίντες. Ήταν μια πολύ μεγάλη παραγωγή και από πίσω χάθηκα κάπου και προσπαθούσα και ακουγόμουν "Τώρα έρχομαι!"».

Όταν ο παρουσιαστής της είπε ότι την ώρα που έμπαινε εκείνη στο πλατό άκουσε έναν κάμεραμαν να λέει «πω πω ωραία μιλφάρα», η Έλενα Χαραλμπούδη απάντησε:

«Ευχαριστώ πολύ, κοκκινίζω. Είναι ένας όρος που τον έχω χρησιμοποιήσει και σε βίντεο, μου αρέσει πάρα πολύ, έχω κάνει "μιλφάρες πάρτι".

Εγώ τον όρο τον έχω απομυθοποιήσει μέσα μου, γι’ αυτό και τον χρησιμοποιώ. Νομίζω το "μιλφάρες" είναι τρόπος ζωής. Δεν είναι ούτε ηλικία, ούτε αν έχεις παιδιά, εγώ έτσι το βλέπω».

Αναφερόμενη στην επιτυχία του 5 Minute Mum στο YouTube, η ίδια εξομολογήθηκε:

«Βλέπω και εισπράττω την αγάπη του κόσμου και κυρίως από γυναίκες κάθε ηλικίας, για μένα είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση. Σήμερα, καθώς ερχόμουν εδώ, με σταμάτησε μια κυρία 60 κάτι και μου είπε "να 'σαι καλά κοπέλα μου, να μας χαρίζεις γέλιο". Αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη επιβράβευση».

Δεν έκρυψε, άλλωστε, ότι ένας από τους λόγους που αποφάσισε να ασχοληθεί με το διαδίκτυο ήταν επειδή δεν έβρισκε δουλειά στο θέατρο.

«Ήθελα απλά να κάνω και κάτι άλλο, το 5 minute Mum το έκανα για να έχω μια διέξοδο αν δεν μου πετύχαινε η υποκριτική. Στο Διαδίκτυο τα βίντεο μένουν εκεί, ο κόσμος τα βλέπει όποτε θέλει όσο θέλει και κάποια στιγμή έγινε το μπαμ».

Χαραλαμπούδη: «Δεν είχα ασφάλεια ούτε να γεννήσω»

Μιλώντας για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν στην υποκριτική, η Έλενα Χαραλμπούδη αποκάλυψε:

«Μετά τον κορονοϊό ανακάλυψα πως δούλευα δέκα χρόνια και είχα μόνο 50 ένσημα, έπαθα σοκ. Δεν είχα ασφάλεια ούτε να γεννήσω.

Πλέον είναι ισχυρό το σωματείο μας. Παλαιότερα ο κάθε παραγωγός μπορούσε να προσλάβει έναν ηθοποιό και να κάνει ό,τι θέλει, είτε να του κολλήσει ένσημο, είτε μισό ένσημο, ή άλλο ένσημο.

Εγώ έχω βρει με τον λογιστή μου ένσημα βοηθός αεροσκάφους, χειριστή μηχανής. Στο παρελθόν δεν τα πρόσεχα όλα αυτά. Τώρα γίνεται ένας τεράστιος αγώνας για να έχουμε μία συλλογική σύμβαση και να είμαστε όλοι ασφαλισμένοι σωστά.

Γι’ αυτό έπρεπε να ασχοληθώ και με κάτι άλλο. Έχω δουλέψει σε μανάβικο, σε λογιστήριο, παντού, διάφορα. Από τα 18 μου δουλεύω».