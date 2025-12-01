«Φωτιές» άναψε το AI στους φαν (και όχι μόνο) του Κωνσταντίνου και Ελένης το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και αυτό γιατί δύο φωτογραφίες έδειχναν να είναι τραβηγμένες από τα γυρίσματα σίκουελ της σειράς που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ στις επαναλήψεις και οι χρήστες στα social media μπερδεύτηκαν παρά την προειδοποίηση για το τι έβλεπαν.

Μην ξεχνάμε ότι το Κωνσταντίνου και Ελένης είναι αναμφίβολα η ελληνική σειρά που 9 στους 10 τηλεθεατές (για να μην πούμε και οι 10 και θεωρηθεί υπερβολή) θα ήθελαν να επιστρέψει με νέα επεισόδια ή έστω ένα σπέσιαλ επεισόδιο στο οποίο θα βλέπαμε τι κάνουν οι αγαπημένους μας έξι ήρωες 25 χρόνια μετά το φινάλε.

Τόσο ο Χάρης Ρώμας που έγραφε το σενάριο με την Άννα Χατζησοφιά όσο και η Ελένη Ράντου, αλλά και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές έχουν ερωτηθεί ανά τα χρόνια ξανά και ξανά εάν θα δέχονταν να εμφανιστούν σε ένα σίκουελ με κάποιους να λένε «ναι», άλλους μάλλον όχι, ενώ υπάρχουν και εκείνοι που στην πορεία έχουν αλλάξει γνώμη.

Όπως και να έχει, λίγο οι επί χρόνια ασταμάτητες επαναλήψεις (άσχετα αν φέτος έχουν περιοριστεί μόνο στα Σαββατοκύριακα) λίγο οι ατάκες των ηρώων που έχουν ενσωματωθεί στην καθημερινότητά μας λίγο τα εμπνευσμένα από τη σειρά memes και gifs στα social media που εμφανίζονται συχνά μπροστά μας, όλα δείχνουν ότι η σειρά έχει ακόμα πολλούς ορκισμένους φαν.

Έτσι όταν εμφανίστηκαν αρχικά στο Instagram και στη συνέχεια και στα υπόλοιπα social media δύο φωτογραφίες, οι οποίες είχαν δημιουργηθεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και έδειχναν την Ελένη Ράντου και τον Χάρη Ρώμα και πάλι μέσα στο νεοκλασικό σπίτι στο Μαρούσι στο σήμερα με τα κείμενά τους στα χέρια να κάνουν πρόβα, έγινε χαμός.

Και αυτό γιατί παρά το γεγονός ότι ο δημιουργός των δύο φωτογραφιών είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής του ότι «το παρόν υλικό είναι δημιουργία AI», όπως φαίνεται, πολλοί χρήστες μάλλον δεν το διάβασαν παρά στάθηκαν στην ερώτησή του «πόσοι θα ήθελαν remake Κωνσταντίνου και Ελένης;» και άρχισαν να λένε «ναι» ή να ρωτάνε πότε θα παιχτούν τα νέα επεισόδια.

Βέβαια, υπήρξαν και εκείνοι που σχολίασαν πως καλύτερα να αφήσουν τη σειρά ως έχει αφού τα remake δεν είναι ποτέ το ίδιο καλά με την αρχική εκδοχή μιας σειράς.

Πάντως, δεν έλειψαν και εκείνοι που έχοντας προσέξει ότι οι φωτογραφίες δεν είναι πραγματικές, σχολίασαν τις τεράστιες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, με κάποιους να λένε πως πλέον είναι κάτι το «τρομακτικό».

Το σίγουρο είναι ότι όσοι είδαν τις φωτογραφίες μάλλον έμειναν (και εμείς μαζί) με μια γλυκόπικρη γεύση, κρίνοντας και από τα σχόλια χρηστών, αφού από τη μία είδαν πώς θα ήταν μια εικόνα από τα γυρίσματα ενός σίκουελ του Κωνσταντίνου και Ελένης που πολλοί θα ήθελαν πολύ, αλλά αμέσως μετά «προσγειώθηκαν» στην πραγματικότητα των... επαναλήψεων και that's it.